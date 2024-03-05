Чому РФ відмовляється направити танк "Армата" на фронт — дані Міноборони Британії
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Чому РФ відмовляється направити танк "Армата" на фронт — дані Міноборони Британії

Міноборони Британії
танк Армата

Через побоювання репутаційної шкоди від втрат російських новітніх танків "Армата", а також через їхню недостатню кількість, Кремль відмовився направляти їх на фронт в Україну.

Чому РФ відмовляється направити танк "Армата" на фронт

Як зазначили британські аналітики, 4 березня Сергій Чемезов, голова російського військового концерну "Ростех", заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну.

Чемезов заявив, що це сталося через високу вартість, яка обмежує масштабне виробництво танків "Армата".

Танк "Армата" дебютував у День Перемоги у 2015 році та затих на репетиції. 1-ша гвардійська танкова армія мала отримати танки "Армата" у 2021 році. Однак малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, підкреслити у британській розвідці.

За даними Міноборони Британії, танк "Армата" був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції тоді заявили, що він використовуватиметься в Україні.

На сьогодні майже напевно відомо, що Т-14 "Армата" не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише шляхом інших варіантів, — зазначають у звіті.

Що відомо про використання танку “Армата”

У січні 2023 року розвідка Британії вже присвячувала один зі своїх оглядів танкам "Армата". У ньому розповідали, що якщо рф все ж кине їх на фронт, то це буде передусім з пропагандистською метою, тому що застосування цих танків є ризиком для російської армії.

Якщо росія розгорне Т-14, то, швидше за все, в пропагандистських цілях. Виробництво, ймовірно, [було] лише в кількох десятках. Командири навряд чи довірятимуть машині в бою, — підкреслили у британській розвідці.

А потім згодом у британському відомстві додали, що через сумніви щодо технічного стану найновіших російських танків T-14 "Армата", військові рф хоч і підготували їх невелику партію для застосування на фронті, проте вагаються їх використовувати.

Варто додати, що минулої доби, 4 березня, Сили оборони ліквідували ще 9 танків, таким чином загальні втрати цієї ворожої техніки з початку повномасштабного вторгнення склали 6657 одиниць.

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