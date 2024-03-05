Почему РФ отказывается направить танк "Армата" на фронт — данные Минобороны Британии
Категория
Мир
Дата публикации

Почему РФ отказывается направить танк "Армата" на фронт — данные Минобороны Британии

Минобороны Британии
Танк Армата
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Из-за опасений репутационного ущерба от потерь российских новейших танков "Армата", а также из-за их недостаточного количества, Кремль отказался направлять их на фронт в Украину.

Почему РФ отказывается направить танк "Армата" на фронт

Как отметили британские аналитики, 4 марта Сергей Чемезов, глава российского военного концерна "Ростех", заявил, что самый современный российский основной боевой танк Т-14 "Армата" поступил на вооружение армии, но не будет направлен в Украину.

Чемезов заявил, что это произошло из-за высокой стоимости, ограничивающей масштабное производство танков "Армата".

Танк "Армата" дебютировал в День Победы в 2015 году и затих на репетиции. 1-я гвардейская танковая армия должна была получить танки "Армата" в 2021 году. Однако маловероятно, что поставки в какие-то передовые части прошли, подчеркнуть в британской разведке.

По данным Минобороны Британии, танк "Армата" был замечен во время учений на юге России в декабре 2022 года, а кремлевские информационные агентства тогда заявили, что он будет использоваться в Украине.

На сегодняшний день почти наверняка известно, что Т-14 "Армата" не был переброшен в Украину. По всей вероятности, это произошло из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества основных боевых танков, который можно удовлетворить только путем других вариантов, — отмечают в отчете.

Что известно об использовании танка "Армата"

В январе 2023 года разведка Британии уже посвящала один из своих смотров танкам "Армата". В нем рассказывали, что если Россия все же бросит их на фронт, то это будет прежде всего с пропагандистской целью, потому что применение этих танков является риском для российской армии.

Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в пропагандистских целях. Производство, вероятно, было лишь в нескольких десятках. Командиры вряд ли будут доверять машине в бою, подчеркнули в британской разведке.

А затем в британском ведомстве добавили, что из-за сомнений в техническом состоянии новейших российских танков T-14 "Армата", военные России хотя и подготовили их небольшую партию для применения на фронте, однако колеблются их использовать.

Следует добавить, что за прошедшие сутки, 4 марта, Силы обороны ликвидировали еще 9 танков, таким образом общие потери этой вражеской техники с начала полномасштабного вторжения составили 6657 единиц.

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