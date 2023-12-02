Чому Росія досі не розпочала масовані ракетні атаки на Україну — відповідь Ігната

Попри те, що в Україні уже доволі довго тримається холодна погода, Росія чомусь не поспішає запускати по території нашої країни свої ракети, як це було торік. У Повітряних силах пояснили, що насправді відбувається.

У Росії може бракувати ракет для масованих атак

З коментарем з цього приводу виступив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

На його думку, запасів ракет у країни-агресорки станом на сьогодні замало для масованих ударів по Україні.

Ігнат озвучив припущення, що противнику вдалося накопичити до 900 високоточних ракет.

Згідно з його даними, у 2023 році армія РФ має вдвічі менше ракет, ніж минулого.

Враховуючи це, країна-агресорка їх не запускає так масовано, а продовжують накопичувати.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат переконаний, що російські загарбники зберігають їх для інших цілей.

Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту, – пояснює Юрій Ігнат. Поширити

Що у ГУР кажуть про кількість накопичених Росією ракет

Як повідомив нещодавно представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, Російська Федерація станом на початок листопада могла накопичити приблизно 870 ракет із дальністю польоту 350 км і більше.

Згідно з останніми даними, йдеться про орієнтовно 165 ракет морського базування "Калібр", приблизно 160 ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, приблизно 290 одиниць "Іскандер-М" (балістичних) та "Іскандер-К" (крилатих), орієнтовно 80 ракет Х-47 "Кинджал", а також 150 ракет Х-22/Х-32.

Що також важливо розуміти, протягом одного місяця країна-агресорка здатна виробляти понад 100 таких ракет.