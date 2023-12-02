Почему Россия до сих пор не начала массированных ракетных атак — ответ Игната

Несмотря на то, что в Украине уже долго держится холодная погода, Россия почему-то не спешит запускать по территории нашей страны свои ракеты, как это было в прошлом году. В Воздушных силах объяснили, что происходит.

В России может не хватать ракет для массированных атак

С комментарием по этому поводу выступил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его мнению, запасов ракет у страны-агрессорки на сегодняшний день недостаточно для массированных ударов по Украине.

Игнат озвучил предположение, что противнику удалось накопить до 900 высокоточных ракет.

Согласно его данным, в 2023 году у армии РФ есть вдвое меньше ракет, чем в прошлом.

Учитывая это, страна-агрессорка их не запускает так массированно, а продолжают накапливать.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат убежден, что российские захватчики сохраняют их для других целей.

Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута, – объясняет Юрий Игнат. Поделиться

Что в ГУР говорят о количестве накопленных Россией ракет

Как сообщил недавно представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, Российская Федерация по состоянию на начало ноября могла накопить около 870 ракет с дальностью полета 350 км и более.

Согласно последним данным, речь идет об ориентировочно 165 ракетах морского базирования "Калибр", примерно 160 ракетах воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, примерно 290 единиц "Искандер-М" (баллистических) и "Искандер" -К" (крылатых), ориентировочно 80 ракет Х-47 "Кинжал", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

Что также важно понимать, в течение одного месяца страна-агрессорка способна производить более 100 таких ракет.