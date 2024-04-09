Чому Росія просить про допомогу у Казахстану — дані аналітиків

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Кремль змушений шукати допомоги в Казахстану через потужні удари українських дронів по російських НПЗ.

Росія уже не знає, де знайти бензин для війни проти України

Команда ISW звертає увагу на те, що регулярні та вкрай успішні атаки України на НПЗ Росії справді мають відчутний ефект та завдали чималої шкоди ворогу.

Все настільки серйозно, що команда Путіна почала активно домовлятися зі своїми союзниками щодо постачання бензину.

Згідно з даними Reuters, Москва попросила Казахстан створити для неї "надзвичайний резерв" у 100 000 метричних тонн бензину.

Більше про ситуацію в Казахстані можна дізнатися з нового інтерв’ю Online.UA:

Ще одне анонімне джерело стверджує, що Казахстан і Росія вже навіть досягли угоди, яка дасть можливість РФ використовувати запаси казахстанського бензину. Проте про обсяг цих запасів наразі не вдалося дізнатися.

Що цікаво, радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов наразі заперечує подібні прохання з боку офіційної Москви.

Що відомо про наслідки атак України на НПЗ Росії

Як вдалося дізнатися Reuters, майже щоденні атаки українських дронів стали причиною зупинки близько 14 % загальних потужностей з переробки нафти в Росії.

Окрім того, стало відомо, що через це Росія значно збільшила імпорт бензину з Білорусі.

Згідно з останніми даними, РФ імпортувала з Білорусі 3 000 метричних тонн бензину з Білорусі в першій половині березня в порівнянні.