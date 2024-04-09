Почему Россия просит о помощи у Казахстана — данные аналитиков

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что Кремль вынужден просить о помощи у Казахстана из-за мощных ударов украинских дронов по российским НПЗ.

Россия уже не знает, где найти бензин для войны против Украины

Команда ISW обращает внимание на то, что регулярные и крайне успешные атаки Украины на НПЗ России действительно имеют ощутимый эффект и нанесли немалый вред врагу.

Все настолько серьезно, что команда Путина начала активно договариваться со своими союзниками касательно поставок бензина.

Согласно данным Reuters, Москва попросила Казахстан создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч метрических тонн бензина.

Больше о ситуации в Казахстане можно узнать из нового интервью Online.UA:

Еще один анонимный источник утверждает, что Казахстан и Россия уже даже достигли соглашения, которое позволит РФ использовать запасы казахстанского бензина. Однако объем этих запасов пока не удалось узнать.

Что интересно, советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов отрицает подобные просьбы со стороны официальной Москвы.

Что известно о последствиях атак Украины на НПЗ России

Как удалось узнать Reuters, почти ежедневные атаки украинских дронов стали причиной остановки около 14% общих мощностей по переработке нефти в России.

Кроме того, стало известно, что из-за этого Россия значительно увеличила импорт бензина из Беларуси.