Чому Росія так боїться ракет Tomahawk — пояснення експерта

Яку загрозу становлять ракети Tomahawk для Росії?

Ракета Tomahawk є дуже ефективною зброєю, яка дозволила б Україні завдавати нищівних ударів по цілях глибоко на території Росії. У РФ практично немає ефективних засобів для боротьби з цими ракетами.

Як розповів Віктор Валін на своїй сторінці у Facebook, ракета Tomahawk несприйнятлива до радіоперешкод. Вона використовує для навігації на маршовій ділянці маршруту систему сканування рельєфу TERCOM, яка періодично сканує місцевість, над якою летить.

Валін додав, що на термінальній ділянці маршруту ракета використовує оптико-електронну систему DSMAC, фактично фотографуючи місцевість під собою за допомогою високочутливої відеокамери, щоб знайти заздалегідь задану опорну точку з відомим положенням відносно цілі. Після цього Tomahawk виконує точну прив'язку до місцевості.

Валін нагадав, що Tomahawk для досягнення мети покладається на проліт на висоті близько 30-50 метрів над поверхнею. Завдяки цьому ракета ефективно ховається від виявлення, ховаючись за нерівностями рельєфу.

Крім того, дальність польоту ракети становить близько 1600-1700, що дає змогу прокладати досить складні маршрути і бити по цілі з несподіваного напрямку, підкреслив Валін. Наприклад, можна залітати глибоко всередину ворожої території і потім розвертатися із заходом на ціль.

За словами Валіна, найбільшу загрозу для Tomahawk становлять радари повітряного базування і патрульні перехоплювачі, які можуть зблизитися з ракетою і виділити її на тлі поверхні. Ба більше, ще за часів СРСР було розроблено літак радіорозвідки і цілевказівки А-50, але у РФ їх залишилося мало. Поширити

Валін нагадав, що актуальні версії ракет Tomahawk є неядерними. Залежно від моделі вони несуть різні типи бойових частин, найпоширеніша з яких — унітарна осколково-фугасна вагою 340 кг. Вона може вразити ціль прямим влучанням з горизонтального польоту або здійснити підскок і пікірувати на ціль.

Крім того, є і касетні бойові частини, що несуть 166 суббоєприпасів BLU-97/B комбінованої дії. Валін зазначив, що вони можуть скидатися послідовними групами, вражаючи до п'яти окремих цілей. Також він згадав протибункерну бойову частину WDU-43/B, яка, за деякими даними, має детонатор із "детектором порожнин".

Для наземного запуску ракет зараз використовуються контейнерні пускові установки Mk-70 PDS, розповів Валін. Ця пускова установка являє собою блок із чотирьох вертикальних осередків Mk-41 із системою газовідведення, покладений на бік у стандартний транспортний контейнер. За словами Валіна, це досить проста і логічна конструкція.

Американські військові використовують пускові установки Mk-70 у складі стратегічного ракетного комплексу середньої дальності Typhon, який призначений для інтеграції в армію США ракет великої дальності. Валін зазначив, що армійська версія пускових осередків була доопрацьована, що дозволяє також розміщувати в ній зенітні ракети PAC-3 від ЗРК Patriot. Поширити

Якщо США погодяться передати Україні ракети Tomahawk, то вони передаватимуться з пусковими установками Mk-70 для наземного застосування, вважає Валін. Він підкреслив, що ці ракети стануть серйозною проблемою для РФ.