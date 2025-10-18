Чому Росія так боїться ракет Tomahawk — пояснення експерта

Ракети Tomahawk досить важко виявити, а велика дальність дозволяє прокладати складні маршрути.
Головні тези:
- Ракети Tomahawk дозволяють прокладати складні маршрути та завдавати ударів по цілях глибоко на території Росії.
- Tomahawk використовує високоточні системи наведення, які роблять її майже несприйнятливою до радіоперешкод.
- Росія має обмежені засоби для захисту від ракет Tomahawk, що робить її вразливою перед потенційними атаками.
Яку загрозу становлять ракети Tomahawk для Росії?
Ракета Tomahawk є дуже ефективною зброєю, яка дозволила б Україні завдавати нищівних ударів по цілях глибоко на території Росії. У РФ практично немає ефективних засобів для боротьби з цими ракетами.
Як розповів Віктор Валін на своїй сторінці у Facebook, ракета Tomahawk несприйнятлива до радіоперешкод. Вона використовує для навігації на маршовій ділянці маршруту систему сканування рельєфу TERCOM, яка періодично сканує місцевість, над якою летить.
Валін додав, що на термінальній ділянці маршруту ракета використовує оптико-електронну систему DSMAC, фактично фотографуючи місцевість під собою за допомогою високочутливої відеокамери, щоб знайти заздалегідь задану опорну точку з відомим положенням відносно цілі. Після цього Tomahawk виконує точну прив'язку до місцевості.
Валін нагадав, що Tomahawk для досягнення мети покладається на проліт на висоті близько 30-50 метрів над поверхнею. Завдяки цьому ракета ефективно ховається від виявлення, ховаючись за нерівностями рельєфу.
Крім того, дальність польоту ракети становить близько 1600-1700, що дає змогу прокладати досить складні маршрути і бити по цілі з несподіваного напрямку, підкреслив Валін. Наприклад, можна залітати глибоко всередину ворожої території і потім розвертатися із заходом на ціль.
Валін нагадав, що актуальні версії ракет Tomahawk є неядерними. Залежно від моделі вони несуть різні типи бойових частин, найпоширеніша з яких — унітарна осколково-фугасна вагою 340 кг. Вона може вразити ціль прямим влучанням з горизонтального польоту або здійснити підскок і пікірувати на ціль.
Крім того, є і касетні бойові частини, що несуть 166 суббоєприпасів BLU-97/B комбінованої дії. Валін зазначив, що вони можуть скидатися послідовними групами, вражаючи до п'яти окремих цілей. Також він згадав протибункерну бойову частину WDU-43/B, яка, за деякими даними, має детонатор із "детектором порожнин".
Для наземного запуску ракет зараз використовуються контейнерні пускові установки Mk-70 PDS, розповів Валін. Ця пускова установка являє собою блок із чотирьох вертикальних осередків Mk-41 із системою газовідведення, покладений на бік у стандартний транспортний контейнер. За словами Валіна, це досить проста і логічна конструкція.
Якщо США погодяться передати Україні ракети Tomahawk, то вони передаватимуться з пусковими установками Mk-70 для наземного застосування, вважає Валін. Він підкреслив, що ці ракети стануть серйозною проблемою для РФ.
Сотня томагавків позбавить НПЗ і великих нафтобаз більшу частину європейської території РФ і суттєво скоротить кількість підприємств, що випускають військову продукцію. Одна справа, коли в ціль прилітає дрон вагою в кілька десятків кілограмів, інша — крилата ракета з кількома сотнями кілограмів вибухівки. Після дрона установку первинної переробки нафти можна відремонтувати за кілька тижнів/місяць, а після "Томагавка" її доведеться тільки ставити нову.
