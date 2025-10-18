Почему Россия так боится ракет Tomahawk — объяснение эксперта

Ракеты Tomahawk достаточно сложно обнаружить, а большая дальность позволяет прокладывать сложные маршруты.
Главные тезисы
- Ракеты Tomahawk являются эффективным оружием, способным нанести сокрушительные удары на территории России, ввиду сложности обнаружения и высокой точности наведения.
- России не хватает эффективных средств защиты от ракет Tomahawk, что делает ее уязвимой перед потенциальными атаками.
- Применение ракет типа Tomahawk позволяет прокладывать сложные маршруты и наносить удары из неожиданных направлений, что усиливает их опасность для целей на территории России.
Какую угрозу представляют ракеты Tomahawk для России?
Ракета Tomahawk является очень эффективным оружием, которое позволило бы Украине наносить сокрушительные удары по целям глубоко на территории России. У РФ практически нет эффективных средств для борьбы с этими ракетами.
Как рассказал Виктор Валин на своей странице в Facebook, ракета Tomahawk невосприимчива к радиопомехам. Она использует для навигации на маршевом участке маршрута систему сканирования рельефа TERCOM, периодически сканирующую местность, над которой летит.
Валин добавил, что на терминальном участке маршрута ракета использует оптико-электронную систему DSMAC, фактически фотографируя местность под собой с помощью высокочувствительной видеокамеры, чтобы найти заранее заданную опорную точку с известным положением относительно цели. После этого Tomahawk выполняет точную привязку к местности.
Валин напомнил, что Tomahawk для достижения цели полагается на пролет на высоте около 30-50 метров над поверхностью. Благодаря этому ракета эффективно скрывается от обнаружения, скрываясь за неровностями рельефа.
Кроме того, дальность полета ракеты составляет около 1600-1700, что позволяет прокладывать достаточно сложные маршруты и бить по цели из неожиданного направления, подчеркнул Валин. К примеру, можно залетать глубоко внутрь вражеской территории и затем разворачиваться с заходом на цель.
Валин напомнил, что актуальные версии ракет Tomahawk неядерны. В зависимости от модели они несут разные типы боевых частей, наиболее распространенная из которых — унитарная осколочно-фугасная весом 340 кг. Она может поразить цель прямым попаданием из горизонтального полета или совершить подскок и пикировать на цель.
Кроме того, есть и кассетные боевые части, несущие 166 суббоеприпасов BLU-97/B комбинированного действия. Валин отметил, что они могут походить последовательными группами, поражая до пяти отдельных целей. Также он упомянул противобункерную боевую часть WDU-43/B, которая, по некоторым данным, имеет детонатор с "детектором полостей".
Для наземного запуска ракет используются контейнерные пусковые установки Mk-70 PDS, рассказал Валин. Эта пусковая установка представляет собой блок из четырех вертикальных ячеек Mk-41 с системой газоотвода, положенный на бок в стандартный транспортный контейнер. По словам Валина, это достаточно простая и логичная конструкция.
Если США согласятся передать Украине ракеты Tomahawk, они будут передаваться с пусковыми установками Mk-70 для наземного применения, считает Валин. Он подчеркнул, что эти ракеты станут серьезной проблемой для РФ.
Сотня томагавков лишит НПЗ и крупных нефтебаз большую часть европейской территории РФ и существенно сократит количество предприятий, производящих военную продукцию. Одно дело, когда в цель прилетает дрон весом несколько десятков килограммов, другое — крылатая ракета с несколькими сотнями килограммов взрывчатки. После дрона установку первичной переработки нефти можно отремонтировать через несколько недель/месяц, а после "Томагавки" ее придется только ставить новую.
