Почему Россия так боится ракет Tomahawk — объяснение эксперта

Какую угрозу представляют ракеты Tomahawk для России?

Ракета Tomahawk является очень эффективным оружием, которое позволило бы Украине наносить сокрушительные удары по целям глубоко на территории России. У РФ практически нет эффективных средств для борьбы с этими ракетами.

Как рассказал Виктор Валин на своей странице в Facebook, ракета Tomahawk невосприимчива к радиопомехам. Она использует для навигации на маршевом участке маршрута систему сканирования рельефа TERCOM, периодически сканирующую местность, над которой летит.

Валин добавил, что на терминальном участке маршрута ракета использует оптико-электронную систему DSMAC, фактически фотографируя местность под собой с помощью высокочувствительной видеокамеры, чтобы найти заранее заданную опорную точку с известным положением относительно цели. После этого Tomahawk выполняет точную привязку к местности.

Валин напомнил, что Tomahawk для достижения цели полагается на пролет на высоте около 30-50 метров над поверхностью. Благодаря этому ракета эффективно скрывается от обнаружения, скрываясь за неровностями рельефа.

Кроме того, дальность полета ракеты составляет около 1600-1700, что позволяет прокладывать достаточно сложные маршруты и бить по цели из неожиданного направления, подчеркнул Валин. К примеру, можно залетать глубоко внутрь вражеской территории и затем разворачиваться с заходом на цель.

По словам Валина, наибольшую угрозу для Tomahawk представляют радары воздушного базирования и патрульные перехватчики, которые могут сблизиться с ракетой и выделить ее на фоне поверхности. Более того, еще при СССР был разработан самолет радиоразведки и целеуказания А-50, но в РФ их осталось мало. Поделиться

Валин напомнил, что актуальные версии ракет Tomahawk неядерны. В зависимости от модели они несут разные типы боевых частей, наиболее распространенная из которых — унитарная осколочно-фугасная весом 340 кг. Она может поразить цель прямым попаданием из горизонтального полета или совершить подскок и пикировать на цель.

Кроме того, есть и кассетные боевые части, несущие 166 суббоеприпасов BLU-97/B комбинированного действия. Валин отметил, что они могут походить последовательными группами, поражая до пяти отдельных целей. Также он упомянул противобункерную боевую часть WDU-43/B, которая, по некоторым данным, имеет детонатор с "детектором полостей".

Для наземного запуска ракет используются контейнерные пусковые установки Mk-70 PDS, рассказал Валин. Эта пусковая установка представляет собой блок из четырех вертикальных ячеек Mk-41 с системой газоотвода, положенный на бок в стандартный транспортный контейнер. По словам Валина, это достаточно простая и логичная конструкция.

Американские военные используют пусковые установки Mk-70 в составе стратегического ракетного комплекса средней дальности Typhon, предназначенного для интеграции в армию США ракет большой дальности. Валин отметил, что армейская версия пусковых ячеек была доработана, что позволяет также размещать в ней зенитные ракеты PAC-3 от ЗРК Patriot. Поделиться

Если США согласятся передать Украине ракеты Tomahawk, они будут передаваться с пусковыми установками Mk-70 для наземного применения, считает Валин. Он подчеркнул, что эти ракеты станут серьезной проблемой для РФ.