Чому Росії доводиться розраховувати на лобові атаки піхоти — відповідь експертів

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) Росія розраховує на "піхотні лобові атаки" у війні проти України через втрату техніки і брак належним чином підготовленого особового складу.

Чому Росії доводиться розраховувати на лобові атаки піхоти

Продовження обговорення в російських блогах широкомасштабних лобових атак російської піхоти висвітлює проблеми, з якими зіткнеться Росія, використовуючи масовані піхотні атаки, щоб компенсувати проблеми на користь сприяння поточній позиційній війні, визначені українським головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

Один із російських "воєнкорів" підкреслив 11 листопада, що російська практика проведення тактичних штурмів з метою штурму українських укріплених позицій у лісових районах Донбасу не призведе до більш широкого оперативного прориву на будь-якій ділянці фронту.

Він зазначив, що немає можливості підготувати достатню кількість російських військовослужбовців для інтенсивних лобових атак, необхідних для значного просування в Україні.

Інший "воєнкор" стверджував, що російські військові ось-ось переживуть "справжній ренесанс піхотного бою", тому що у них стало менше танків, БМП і БТР поблизу лінії фронту.

Критично налаштований російський "воєнкор" відповів на коментар про "піхотний ренесанс", назвавши його негативним відображенням втрат російської техніки і поганої координації на фронті, що призвело до переходу до штурмової тактики.

Телеграм-канал, пов'язаний з російським спецназом, поскаржився, що залежність від фронтальних штурмів під проводом піхоти в значній мірі приписують усім підрозділам спецназу, які були розгорнуті в Україні, тому що, як стверджується, російське командування використовувало спецпризначенців у лобових штурмах із самого початку війни.

При цьому зазначається, що сили спецназу не призначені для проведення таких атак на чолі з піхотою, як стандартна російська мотострілецька піхота, і деякі російські джерела явно розчаровані наслідками неправильного застосування таких "спецназівських підрозділів".

Аналітики ISW відзначали, що російські війська все частіше покладаються на лобові атаки на чолі з піхотою, ймовірно, для того, щоб компенсувати нестачу належним чином підготовленого особового складу і через значні втрати техніки.

Експерти підсумовують: "Російський Генеральний штаб, схоже, значною мірою покладається на лобові атаки як на домінуючу тактику в Україні, що є важливою частиною російського вирішення проблем "військового паритету", викладених в колонці Залужного про "позиційну війну".