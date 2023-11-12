Почему России приходится рассчитывать на лобовые атаки пехоты — ответ экспертов

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW) Россия рассчитывает на "пехотные лобовые атаки" в войне против Украины из-за потери техники и нехватки должным образом подготовленного личного состава.

Почему России приходится рассчитывать на лобовые атаки пехоты.

Продолжение обсуждения в российских блогах широкомасштабных лобовых атак российской пехоты освещает проблемы с которыми столкнется Россия, используя массированные пехотные атаки, чтобы компенсировать проблемы в пользу содействия текущей позиционной войне, определенные украинским главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным.

Один из российских "военкоров" подчеркнул 11 ноября, что российская практика проведения тактических штурмов в целях штурма украинских укрепленных позиций в лесных районах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву на любом участке фронта.

Он отметил, что нет возможности подготовить достаточное количество российских военнослужащих для интенсивных лобовых атак, необходимых для продвижения в Украине.

Другой "военкор" утверждал, что российские военные вот-вот переживут "настоящий ренессанс пехотного боя", потому что у них стало меньше танков, БМП и БТР вблизи линии фронта.

Критически настроенный российский "военкор" ответил на комментарий о "пехотном ренессансе", назвав его негативным отражением потерь российской техники и плохой координации на фронте, что привело к переходу к штурмовой тактике.

Телеграмм-канал, связанный с российским спецназом, пожаловался, что зависимость от фронтальных штурмов под руководством пехоты в значительной степени приписывают всем подразделениям спецназа, развернутым в Украине, потому что, как утверждается, российское командование использовало спецназовцев в лобовых штурмах с самого начала войны.

При этом отмечается, что силы спецназа не предназначены для проведения таких атак во главе с пехотой как стандартная российская мотострелковая пехота, и некоторые российские источники явно разочарованы последствиями неправильного применения таких "спецназовских подразделений".

Аналитики ISW отмечали, что российские войска все чаще возлагаются на лобовые атаки во главе с пехотой, вероятно, для того, чтобы компенсировать недостаток должным образом подготовленного личного состава и из-за значительных потерь техники.

Эксперты подводят итоги: "Российский Генеральный штаб, похоже, в значительной степени полагается на лобовые атаки как на доминирующую тактику в Украине, что является важной частью российского решения проблем "военного паритета", изложенных в колонке Залужного о "позиционной войне".