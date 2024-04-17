Чому США не відбиватимуть атаки РФ в небі над Україною — відповідь Держдепу

Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з РФ, щоби відбивати її повітряні атаки в небі над Україною,.

США не відбиватимуть атаки РФ в небі над Україною

Як заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, США не перебувають у збройному військовому конфлікті з Росією.

Він зазначив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало би саме таке протистояння.

Ми не в прямому збройному конфлікті з Росією, оскільки б це вимагало присутності американських літаків над Україною та відбиття російських атак. … Ми не хочемо Третьої світової війни. Ми повністю віддані захисту України, ми довели це протягом двох років, президент довів це, надаючи американську допомогу. Метью Міллер Речник Державного департаменту США

Тим не менше, за словами представника Держдепу, США повністю віддані підтримці оборони України.

Він підкреслив, що нинішня влада США має запит на додаткове фінансування, що дозволило б надати більше обладнання України, зокрема засобів ППО.

Patriot та інші системи, які ми надавали Україні прямо, або через партнерів по всьому світу, щоб вони могли себе захистити. І одна з причин, чому вони можуть ефективно захищати себе від шквалу російських атак, — це системи ППО, які ми надали, — сказав речник Державного департаменту США. Він наголосив, що адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України. Поширити

Він уточнив, що Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем.

У відносинах з Ізраїлем — ми маємо десятиліття безпекового партнерства. Ми надаємо їм пряму військову допомогу. Йдеться не про два роки конфлікту, а про десятиліття. Ми маємо довгу та широку комунікацію між нашими військовими й ізраїльськими військовими. Це триває десятиліттями. Ізраїль — це значний союзник США поза НАТО. Україна в іншій позиції. Ми не мали таких домовленостей з ними до цього конфлікту. Але ви бачили, що від початку цього конфлікту ми надаємо їм необхідне обладнання для того, щоб вони захищали себе, — підкреслив Міллер. Поширити

Як цю ситуацію коментує Британія

За словами шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, — це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації, — заявив глава МЗС Британії. Поширити

Він звернув увагу на те, що Україні наразі потрібні нові системи ППО, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.