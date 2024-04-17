Чому США не відбиватимуть атаки РФ в небі над Україною — відповідь Держдепу

Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з РФ, щоби відбивати її повітряні атаки в небі над Україною,.
США не відбиватимуть атаки РФ в небі над Україною
Як заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, США не перебувають у збройному військовому конфлікті з Росією.
Він зазначив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало би саме таке протистояння.
Тим не менше, за словами представника Держдепу, США повністю віддані підтримці оборони України.
Він підкреслив, що нинішня влада США має запит на додаткове фінансування, що дозволило б надати більше обладнання України, зокрема засобів ППО.
Він уточнив, що Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем.
Як цю ситуацію коментує Британія
За словами шефа британської дипломатії Девіда Кемерона, на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.
Він звернув увагу на те, що Україні наразі потрібні нові системи ППО, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.