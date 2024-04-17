Почему США не будут отбивать атаки РФ в небе над Украиной — ответ Госдепа

Соединенные Штаты не могут вовлекаться в вооруженное противостояние с РФ, чтобы отбивать ее воздушные атаки в небе над Украиной.
США не будут отбивать атаки РФ в небе над Украиной
Как заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, США не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией.
Он отметил, что присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.
Тем не менее, по словам представителя Госдепа, США полностью привержены поддержке обороны Украины.
Он подчеркнул, что у нынешних властей США есть запрос на дополнительное финансирование, что позволило бы предоставить большее оборудование Украины, в том числе средств ПВО.
Он уточнил, что Соединенные Штаты имеют разные отношения с Украиной и Израилем.
Как эту ситуацию комментирует Великобритания
По словам шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.
Он обратил внимание на то, что Украине нужны новые системы ПВО, в частности Patriot, которых не имеет Великобритания.