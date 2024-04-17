Почему США не будут отбивать атаки РФ в небе над Украиной — ответ Госдепа

Соединенные Штаты не могут вовлекаться в вооруженное противостояние с РФ, чтобы отбивать ее воздушные атаки в небе над Украиной.

США не будут отбивать атаки РФ в небе над Украиной

Как заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, США не находятся в вооруженном военном конфликте с Россией.

Он отметил, что присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.

Мы не в прямом вооруженном конфликте с Россией, поскольку это требовало бы присутствия американских самолетов над Украиной и отражения российских атак. …Мы не хотим Третьей мировой войны. Мы полностью привержены защите Украины, мы доказали это в течение двух лет, президент доказал это, оказывая американскую помощь. Мэтью Миллер Представитель Государственного департамента США

Тем не менее, по словам представителя Госдепа, США полностью привержены поддержке обороны Украины.

Он подчеркнул, что у нынешних властей США есть запрос на дополнительное финансирование, что позволило бы предоставить большее оборудование Украины, в том числе средств ПВО.

Patriot и другие системы, которые мы предоставляли Украине прямо или через партнеров по всему миру, чтобы они могли себя защитить. И одна из причин, почему они могут эффективно защищать себя от шквала российских атак — это системы ПВО, которые мы предоставили, — сказал представитель Государственного департамента США . Он подчеркнул, что администрация Байдена доказала эту преданность на протяжении последних двух лет полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины. Поделиться

Он уточнил, что Соединенные Штаты имеют разные отношения с Украиной и Израилем.

В отношениях с Израилем мы имеем десятилетие партнерства безопасности. Мы оказываем им прямую военную помощь. Речь идет не о двух годах конфликта, а о десятилетиях. У нас есть долгая и широкая коммуникация между нашими военными и израильскими военными. Это длится десятилетиями. Израиль является крупным союзником США вне НАТО. Украина в другой позиции. У нас не было таких договоренностей с ними до этого конфликта. Но вы видели, что с начала этого конфликта мы предоставляем им необходимое оборудование для того, чтобы они защищали себя, подчеркнул Миллер. Поделиться

Как эту ситуацию комментирует Великобритания

По словам шефа британской дипломатии Дэвида Кэмерона, в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине сбивать российские дроны.

Я думаю, что сложность в том, что... если вы хотите избежать расширения войны в Европе, я думаю, что единственное, чего вам нужно избегать, это прямое столкновение войск НАТО с российскими войсками. Это было бы опасностью эскалации, — заявил глава МИД Британии. Поделиться

Он обратил внимание на то, что Украине нужны новые системы ПВО, в частности Patriot, которых не имеет Великобритания.