Чому сучасні урагани стали такими руйнівними — вчені знайшли причину
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому сучасні урагани стали такими руйнівними — вчені знайшли причину

урагани
Джерело:  Bild

На переконання іноземних вчених, стрімкі зміни клімату посилюють урагани у різних куточках світу — саме це робить їх настільки небезпечними.

Головні тези:

  • Потепління води в океані впливає на зростання швидкості вітрів атлантичних штормів.
  • Урагани п'ятої категорії завдають значно більше шкоди через підживлення їх теплом води.
  • Зміни клімату спричинили посилення ураганів, таких як Берил, Хелен і Мілтон.

Урагани стають дедалі небезпечнішими для людей

Науковці звернули увагу на те, що протягом останніх декількох років швидкість вітрів атлантичних штормів зросла на 29 км/год.

За словами кліматологів, головною причиною є потеплінням вод в океані, адже саме воно збільшує частоту і потужність ураганів.

Дослідження, яке було опубліковане у виданні Environmental Research: Climate, виявило, що з 2019 по 2023 роки чотири десятки ураганів піднялися на одну категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона через зростання швидкості вітрів.

Окрім того, наголошується, що температура води в Атлантичному океані підскочила на 2-3 градуси Цельсія.

Фото: unsplash.com

Як це явище коментують відомі експерти

З заявою з цього приводу вже виступив кліматолог Деніел Гіффорд, провідний автор дослідження.

Він звертає увагу на те, що урагани підживлюються теплом води, що посилює їхню руйнівну міць.

За словами Гіффорд, ураган п'ятої категорії завдає приблизно в 400 разів більше шкоди, ніж ураган першої категорії.

Серед найбільш руйнівних ураганів цього року вчені назвали Берил, Хелен і Мілтон, які посилилися на 26-39 км/год через зміни клімату, — йдеться в повідомленні.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що зміни клімату також впливають на взаємодію ураганів між собою, як це було з ураганом Мілтон, який спричинив серію торнадо.

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