Почему современные ураганы настолько разрушительны — ученые нашли причину
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему современные ураганы настолько разрушительны — ученые нашли причину

ураган
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Источник:  Bild

По мнению иностранных ученых, стремительные изменения климата усиливают ураганы в разных уголках мира — именно это делает их столь опасными.

Главные тезисы

  • Потепление воды в океане влияет на рост скорости ветров атлантических штормов.
  • Ураганы пятой категории наносят гораздо больше вреда из-за подпитки их теплом воды.
  • Изменения климата повлекли за собой усиление ураганов, таких как Берилл, Хелен и Милтон.

Ураганы становятся все более опасными для людей

Ученые обратили внимание на то, что за последние несколько лет скорость ветров атлантических штормов выросла на 29 км/ч.

По словам климатологов, главной причиной является потепление вод в океане, ведь именно оно увеличивает частоту и мощность ураганов.

Исследование, опубликованное в издании Environmental Research: Climate, выявило, что с 2019 по 2023 годы четыре десятка ураганов поднялись на одну категорию по шкале Саффира-Симпсона из-за роста скорости ветров.

Кроме того, указано, что температура воды в Атлантическом океане подскочила на 2-3 градуса Цельсия.

Фото: unsplash.com

Как это явление комментируют известные эксперты

С заявлением на этот счет уже выступил климатолог Дэниел Гиффорд, ведущий автор исследования.

Он обращает внимание на то, что ураганы подпитываются теплом воды, что усиливает их разрушительную мощь.

По словам Гиффорда, ураган пятой категории наносит примерно в 400 раз больше вреда, чем ураган первой категории.

Среди наиболее разрушительных ураганов в этом году ученые назвали Берилл, Хелен и Милтон, которые усилились на 26-39 км/ч из-за изменения климата, — сказано в сообщении.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов между собой, как это было с ураганом Милтон, повлекшим серию торнадо.

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