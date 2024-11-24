Почему современные ураганы настолько разрушительны — ученые нашли причину

По мнению иностранных ученых, стремительные изменения климата усиливают ураганы в разных уголках мира — именно это делает их столь опасными.
Главные тезисы
- Потепление воды в океане влияет на рост скорости ветров атлантических штормов.
- Ураганы пятой категории наносят гораздо больше вреда из-за подпитки их теплом воды.
- Изменения климата повлекли за собой усиление ураганов, таких как Берилл, Хелен и Милтон.
Ураганы становятся все более опасными для людей
Ученые обратили внимание на то, что за последние несколько лет скорость ветров атлантических штормов выросла на 29 км/ч.
По словам климатологов, главной причиной является потепление вод в океане, ведь именно оно увеличивает частоту и мощность ураганов.
Кроме того, указано, что температура воды в Атлантическом океане подскочила на 2-3 градуса Цельсия.
Как это явление комментируют известные эксперты
С заявлением на этот счет уже выступил климатолог Дэниел Гиффорд, ведущий автор исследования.
Он обращает внимание на то, что ураганы подпитываются теплом воды, что усиливает их разрушительную мощь.
По словам Гиффорда, ураган пятой категории наносит примерно в 400 раз больше вреда, чем ураган первой категории.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов между собой, как это было с ураганом Милтон, повлекшим серию торнадо.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-