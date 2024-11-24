Почему современные ураганы настолько разрушительны — ученые нашли причину

По мнению иностранных ученых, стремительные изменения климата усиливают ураганы в разных уголках мира — именно это делает их столь опасными.

Ураганы становятся все более опасными для людей

Ученые обратили внимание на то, что за последние несколько лет скорость ветров атлантических штормов выросла на 29 км/ч.

По словам климатологов, главной причиной является потепление вод в океане, ведь именно оно увеличивает частоту и мощность ураганов.

Исследование, опубликованное в издании Environmental Research: Climate, выявило, что с 2019 по 2023 годы четыре десятка ураганов поднялись на одну категорию по шкале Саффира-Симпсона из-за роста скорости ветров. Поделиться

Кроме того, указано, что температура воды в Атлантическом океане подскочила на 2-3 градуса Цельсия.

Фото: unsplash.com

Как это явление комментируют известные эксперты

С заявлением на этот счет уже выступил климатолог Дэниел Гиффорд, ведущий автор исследования.

Он обращает внимание на то, что ураганы подпитываются теплом воды, что усиливает их разрушительную мощь.

По словам Гиффорда, ураган пятой категории наносит примерно в 400 раз больше вреда, чем ураган первой категории.

Среди наиболее разрушительных ураганов в этом году ученые назвали Берилл, Хелен и Милтон, которые усилились на 26-39 км/ч из-за изменения климата, — сказано в сообщении. Поделиться

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что изменения климата также влияют на взаимодействие ураганов между собой, как это было с ураганом Милтон, повлекшим серию торнадо.