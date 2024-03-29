Чому Том Круз кинув свою дівчину-росіянку — відома реальна причина
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Чому Том Круз кинув свою дівчину-росіянку — відома реальна причина

Том Круз
Джерело:  Page Six

Нещодавно фанатів голлівудського актора Тома Круза шокувала новина про те, що він розірвав свої стосунки з росіянкою Ельсіною Хайровою. Журналісти дізналися, що насправді сталося.

Том Круз не захотів продовжувати стосунки з росіянкою через її ексчоловіка

Спочатку в мережі активно ширилися чутки про те, що зірка Голлівуду "охолов" до молодшої на 25 років пасії — росіянки Ельсіни Хайрової.

Однак, як виявилося, актор наважився на таке рішення з іншої причини.

Як вдалося дізнатися американським журналістам, на їхні стосунки вплинув колишній чоловік Ельсіни — російський мільйонер Дмитро Цвєтков.

За словами останнього, його ексдружина дуже любить гроші, отже, Тому слід бути обережними й слідкувати за своїм гаманцем.

Такі гучні заяви шокували членів команди Тома Круза. Після цього вони порадили йому не бути приводом для обговорення серед росіян.

Вони просто не хотіли мати справу з колишнім російським чоловіком, який кожні кілька тижнів говорив щось неприємне, — розповіло одне з анонімних джерел.

Що відомо про роман Тома Круза з росіянкою

Що важливо розуміти, Ельсіна Хайрова є донькою російського депутата Ріната Хайрова.

Як вдалося дізнатися журналістам,, вона познайомилися з Томом Крузом в грудні минулого року під час вечірки в Мейфері.

Після цього вони почали дедалі частіше з'являтися разом на світських заходах у Лондоні, проте офіційно не коментували свої стосунки.

Також стало відомо, що Том Круз регулярно залишається на ніч у Ельсіни і навіть познайомився з її дітьми від попереднього шлюбу. Проте з кінця лютого пара вже не разом.

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Категорія
Культура
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