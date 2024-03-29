Чому Том Круз кинув свою дівчину-росіянку — відома реальна причина

Нещодавно фанатів голлівудського актора Тома Круза шокувала новина про те, що він розірвав свої стосунки з росіянкою Ельсіною Хайровою. Журналісти дізналися, що насправді сталося.
Том Круз не захотів продовжувати стосунки з росіянкою через її ексчоловіка
Спочатку в мережі активно ширилися чутки про те, що зірка Голлівуду "охолов" до молодшої на 25 років пасії — росіянки Ельсіни Хайрової.
Однак, як виявилося, актор наважився на таке рішення з іншої причини.
Як вдалося дізнатися американським журналістам, на їхні стосунки вплинув колишній чоловік Ельсіни — російський мільйонер Дмитро Цвєтков.
За словами останнього, його ексдружина дуже любить гроші, отже, Тому слід бути обережними й слідкувати за своїм гаманцем.
Такі гучні заяви шокували членів команди Тома Круза. Після цього вони порадили йому не бути приводом для обговорення серед росіян.
Що відомо про роман Тома Круза з росіянкою
Що важливо розуміти, Ельсіна Хайрова є донькою російського депутата Ріната Хайрова.
Як вдалося дізнатися журналістам,, вона познайомилися з Томом Крузом в грудні минулого року під час вечірки в Мейфері.
Після цього вони почали дедалі частіше з'являтися разом на світських заходах у Лондоні, проте офіційно не коментували свої стосунки.
Також стало відомо, що Том Круз регулярно залишається на ніч у Ельсіни і навіть познайомився з її дітьми від попереднього шлюбу. Проте з кінця лютого пара вже не разом.
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