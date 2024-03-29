Почему Том Круз бросил свою девушку-россиянку — известна реальная причина

Недавно фанатов голливудского актера Тома Круза шокировала новость о том, что он разорвал свои отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой. Журналисты узнали, что дна самом деле произошло.
Том Круз не захотел продолжать отношения с россиянкой из-за ее бывшего мужа
Сначала в сети активно распространялись слухи о том, что звезда Голливуда "остыл" к своей младшей на 25 лет пассии — россиянке Эльсины Хайровой.
Однако, как оказалось, актер отважился на такое решение по другой причине.
Как удалось узнать американским журналистам, на их отношения повлиял бывший муж Эльсины — российский миллионер Дмитрий Цветков.
По словам последнего, его экс-жена очень любит деньги. Цветков постоянно призывал Круза быть осторожными и следить за своим кошельком.
Подобные громкие заявления шокировали членов команды Тома Круза. После этого они посоветовали ему не являться поводом для обсуждения среди россиян.
Что известно о романе Тома Круза с россиянкой
Что важно понимать, Эльсина Хайрова является дочерью российского депутата Рината Хайрова.
Как удалось узнать журналистам, она познакомилась с Томом Крузом в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере.
После этого они стали чаще появляться вместе на светских мероприятиях в Лондоне, однако официально не комментировали свои отношения.
Также стало известно, что Том Круз регулярно остается на ночь у Эльсины и даже познакомился с ее детьми от предыдущего брака. Однако с конца февраля пара уже не вместе.
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