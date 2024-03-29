Почему Том Круз бросил свою девушку-россиянку — известна реальная причина

Недавно фанатов голливудского актера Тома Круза шокировала новость о том, что он разорвал свои отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой. Журналисты узнали, что дна самом деле произошло.

Том Круз не захотел продолжать отношения с россиянкой из-за ее бывшего мужа

Сначала в сети активно распространялись слухи о том, что звезда Голливуда "остыл" к своей младшей на 25 лет пассии — россиянке Эльсины Хайровой.

Однако, как оказалось, актер отважился на такое решение по другой причине.

Как удалось узнать американским журналистам, на их отношения повлиял бывший муж Эльсины — российский миллионер Дмитрий Цветков.

По словам последнего, его экс-жена очень любит деньги. Цветков постоянно призывал Круза быть осторожными и следить за своим кошельком.

Подобные громкие заявления шокировали членов команды Тома Круза. После этого они посоветовали ему не являться поводом для обсуждения среди россиян.

Они просто не хотели иметь дело с бывшим русским мужем, который каждые несколько недель говорил что-то неприятное, — рассказал один из анонимных источников. Поделиться

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Что важно понимать, Эльсина Хайрова является дочерью российского депутата Рината Хайрова.

Как удалось узнать журналистам, она познакомилась с Томом Крузом в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере.

После этого они стали чаще появляться вместе на светских мероприятиях в Лондоне, однако официально не комментировали свои отношения.