Чому тривалий перегляд телевізора є небезпечним для дітей — відповідь вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому тривалий перегляд телевізора є небезпечним для дітей — відповідь вчених

телевізор
Джерело:  Science Alert

У дітей, які проводять надто багато часу перед екраном телевізора, можуть виникнути проблеми з поведінкою і розвитком деяких навичок.

Чому тривалий перегляд телевізора є небезпечним для дітей

Вчені стверджують, якщо перегляд телевізора в необмеженій кількості загрожує дітям виникненням проблем з розвитком емоційного інтелекту, а також атипової поведінки.

Така поведінка може спричинити проблеми зі сном, затримку мовлення і навіть розлад аутистичного спектру.

Цей зв’язок може мати наслідки для синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю та аутизму, оскільки атипова сенсорна поведінка більш поширена серед дітей, — каже психіатр Університету Дрекселя Карен Хеффлер.

Автори дослідження дійшли висновку, що діти віком до двох років, які проводили багато часу перед телевізором або будь-яким іншим екраном, до трирічного віку частіше поводять себе нетипово. І що більше часу вони приділяли телевізору, то більшим був ризик виникнення проблем із поведінкою.

Однією з таких проблем дослідники називають "пошук та уникнення відчуттів", коли дитина шукає інтенсивної сенсорної стимуляції або навпаки уникає її.

Результати свідчать: діти, які часто дивляться телевізор протягом першого року життя, мають на 105% вищу ймовірність виникнення проблем з поведінкою, ніж ті, які не дивляться.

Для півторарічних дітей кожна додаткова година перед екраном на 23% підвищує ризик запізнілого проявлення високої сенсорної поведінки, пов’язаної з уникненням відчуттів. Серед дітей віком від двох років цей ризик становить 20%.

Для аналізу вчені використали дані Національного дослідження дітей США, у якому взяли участь близько 5 тисяч дітей.  Вони включають інформацію про вплив екрана телевізора на немовлят і дітей у віці 12, 18 і 24 місяців.

Дослідники також зважали на інші фактори, зокрема вік, анамнез, освіта вихователів чи опікунів і те, як часто дитина грається або гуляє. 

Їхні висновки свідчать, що час перед екраном є значущим фактором для розвитку малюка. Щоправда, вчені також наголошують на потребі провести додаткові дослідження, які б визначили причинно-наслідковий зв'язок.

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