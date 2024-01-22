Почему длительный просмотр телевизора опасен для детей — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Почему длительный просмотр телевизора опасен для детей — ответ ученых

телевизор
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Источник:  Science Alert

У детей, которые проводят слишком много времени перед телевизором, могут возникнуть проблемы с поведением и развитием некоторых навыков.

Почему длительный просмотр телевизора опасен для детей

Ученые утверждают, что если просмотр телевизора в неограниченном количестве чревато детям возникновением проблем с развитием эмоционального интеллекта, а также атипичного поведения.

Такое поведение может повлечь за собой проблемы со сном, задержку речи и даже расстройство аутистического спектра.

Эта связь может иметь последствия для синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и аутизмом, поскольку атипичное сенсорное поведение более распространено среди детей, говорит психиатр Университета Дрекселя Карен Хеффлер.

Авторы исследования пришли к выводу, что дети младше двух лет, которые проводили много времени перед телевизором или любым другим экраном, к трехлетнему возрасту чаще ведут себя нетипично. И чем больше времени они уделяли телевизору, тем большим был риск возникновения проблем с поведением.

Одной из таких проблем исследователи называют поиск и избегание ощущений, когда ребенок ищет интенсивной сенсорной стимуляции или наоборот избегает ее.

Результаты свидетельствуют: дети, которые часто смотрят телевизор в течение первого года жизни, имеют на 105% более высокую вероятность возникновения проблем с поведением, чем те, которые не смотрят.

Для полуторагодовалых детей каждый дополнительный час перед экраном на 23% повышает риск запоздалого проявления высокого сенсорного поведения, связанного с избеганием ощущений. Среди детей от двух лет этот риск составляет 20%.

Для анализа ученые использовали данные Национального исследования детей США, в котором приняло участие около 5 тысяч детей. Они включают информацию о влиянии экрана телевизора на младенцев и детей в возрасте 12, 18 и 24 месяцев.

Исследователи также учитывали другие факторы, в частности возраст, анамнез, образование воспитателей или опекунов и то, как часто ребенок играет или гуляет.

Их выводы свидетельствуют о том, что время перед экраном является значимым фактором для развития малыша. Правда, ученые также отмечают необходимость провести дополнительные исследования, которые бы определили причинно-следственную связь.

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