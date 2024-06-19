За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, залежність Україні від США і союзників у поставках озброєнь та допомоги виглядає кращою, ніж залежність Росії від поставок військової допомоги з КНДР.

Про що свідчить залежність Росії від поставок зброї з КНДР

Я твердо вважаю, що якщо Росія скотилася до залежності від Північної Кореї, ми в набагато кращій формі, якщо нам треба залежати від Сполучених Штатів, Німеччини і інших, - підкреслив Кулеба. Поширити

За його словами, разом з тим, західні партнери залежні від здатності України відбити агресивний напад Росії.

Якщо ми програємо, а Путін виграє, масштаб проблем, з якими зіштовхнуться наші союзники по всьому світу, буде незміряно більшим, ніж ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І я запевняю вас, що партнери і союзники розуміють це, - зазначає очільник МЗС. Поширити

Кулеба привів приклад Нідерландів, де на виборах перемогла партія, яка у передвиборчій боротьбі стояла з гаслами проти військової допомоги Україні.

Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка України знову підтверджена в коаліційній угоді, - підкреслив голова української дипломатії. Поширити

Як в Україні реагують на нову угоду між Росією та КНДР

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, підписання договору між Росією та КНДР про партнерство свідчить про те, що ці країни відкинули всі міжнародні правила.

Підписання "стратегічного військового партнерства" між РФ і КНДР (а по суті – демонстративного пакту про спільне руйнування глобальних правил і організацію масових вбивств мирного населення інших країн) – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР, - підкреслив представник ОП. Поширити

Подоляк наголосив, що заборонні інструменти не працюють взагалі. А це, за його словами, означає, що "правил практично не залишилося".