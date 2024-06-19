За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, залежність Україні від США і союзників у поставках озброєнь та допомоги виглядає кращою, ніж залежність Росії від поставок військової допомоги з КНДР.
Головні тези:
- Залежність України від США та союзників у поставках озброєнь і допомоги допомагає країні вести успішну війну проти РФ.
- Україна має важливу роль у відбитті агресивного нападу Росії, що є важливим для західних партнерів.
- Події навколо договору між РФ та КНДР свідчать про порушення міжнародних правил та конфлікт інтересів на світовій арені.
- Організації, відповідальні за контроль за виконанням санкцій, стикаються з викликами на фоні погіршення глобальної безпеки.
- Україна має підтримку своїх партнерів у світі та продовжує боротьбу за свою незалежність у важких геополітичних умовах.
Про що свідчить залежність Росії від поставок зброї з КНДР
За його словами, разом з тим, західні партнери залежні від здатності України відбити агресивний напад Росії.
Кулеба привів приклад Нідерландів, де на виборах перемогла партія, яка у передвиборчій боротьбі стояла з гаслами проти військової допомоги Україні.
Як в Україні реагують на нову угоду між Росією та КНДР
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, підписання договору між Росією та КНДР про партнерство свідчить про те, що ці країни відкинули всі міжнародні правила.
Подоляк наголосив, що заборонні інструменти не працюють взагалі. А це, за його словами, означає, що "правил практично не залишилося".
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