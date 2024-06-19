Почему Украина находится в лучшей позиции в войне, чем РФ — объяснение Кулебы
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Украина находится в лучшей позиции в войне, чем РФ — объяснение Кулебы

Дмитрий Кулеба
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Источник:  BBC

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, зависимость Украины от США и союзников в поставках вооружений и помощи выглядит лучше, чем зависимость России от поставок военной помощи из КНДР.

Главные тезисы

  • Зависимость Украины от США и союзников в поставках вооружений и помощи помогает стране успешно вести войну против РФ.
  • Украина играет ключевую роль в отражении агрессии со стороны России, что важно для западных партнеров.
  • Договор между РФ и КНДР о партнерстве свидетельствует о нарушении международных правил, подчеркивает советник президента.
  • Запрещающие инструменты не работают, что создает угрозу глобального беспорядка, считают эксперты.
  • Украина продолжает борьбу за свою независимость в условиях геополитических вызовов и поддерживает своих партнеров в мире.

О чем свидетельствует зависимость России от поставок оружия из КНДР

Я твердо считаю, что если Россия скатилась в зависимость от Северной Кореи, мы в гораздо лучшей форме, если нам нужно зависеть от Соединенных Штатов, Германии и других, – подчеркнул Кулеба.

По его словам, вместе с тем западные партнеры зависят от способности Украины отразить агрессивное нападение России.

Если мы проигрываем, а Путин выиграет, масштаб проблем, с которыми столкнутся наши союзники по всему миру, будет неизмеримо большим, чем те проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. И я уверяю вас, что партнеры и союзники понимают это, – отмечает глава МИД.

Кулеба привел пример Нидерландов, где на выборах победила партия, стоящая в предвыборной борьбе с лозунгами против военной помощи Украине.

Все жаловались, что Нидерланды вернутся спиной к Украине, но этого не произошло, новая коалиция была сформирована и поддержка Украины вновь подтверждена в коалиционном соглашении, - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Как в Украине реагируют на новое соглашение между Россией и КНДР

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заключение договора между Россией и КНДР о партнерстве свидетельствует о том, что эти страны отвергли все международные правила.

Подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР (а по сути – демонстративного пакта о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран) – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР , – подчеркнул представитель ОП.

Подоляк подчеркнул, что запретительные инструменты не работают вообще. А это, по его словам, означает, что "правил практически не осталось".

На таком откровенном фоне молчания... Организации Объединенных Наций и других организаций, ответственных за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядит очень красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что же будет дальше? И что такое глобальный беспредел? И что такое теперь "резолюция ООН"? - подчеркивает советник руководителя ОП.

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