По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, зависимость Украины от США и союзников в поставках вооружений и помощи выглядит лучше, чем зависимость России от поставок военной помощи из КНДР.
Главные тезисы
- Зависимость Украины от США и союзников в поставках вооружений и помощи помогает стране успешно вести войну против РФ.
- Украина играет ключевую роль в отражении агрессии со стороны России, что важно для западных партнеров.
- Договор между РФ и КНДР о партнерстве свидетельствует о нарушении международных правил, подчеркивает советник президента.
- Запрещающие инструменты не работают, что создает угрозу глобального беспорядка, считают эксперты.
- Украина продолжает борьбу за свою независимость в условиях геополитических вызовов и поддерживает своих партнеров в мире.
О чем свидетельствует зависимость России от поставок оружия из КНДР
По его словам, вместе с тем западные партнеры зависят от способности Украины отразить агрессивное нападение России.
Кулеба привел пример Нидерландов, где на выборах победила партия, стоящая в предвыборной борьбе с лозунгами против военной помощи Украине.
Как в Украине реагируют на новое соглашение между Россией и КНДР
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заключение договора между Россией и КНДР о партнерстве свидетельствует о том, что эти страны отвергли все международные правила.
Подоляк подчеркнул, что запретительные инструменты не работают вообще. А это, по его словам, означает, что "правил практически не осталось".
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