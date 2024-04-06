Чому в Росії заговорили про війну з Казахстаном — відео

6 квітню мережу шокувало голосове повідомлення депутата Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, у якому той говорить, що Росія може розпочати вторгнення в Казахстан. У Москві могли замислитися про нову війну після того, як запідозрили Астану у допомозі Києву.
Росія продовжує шукати для себе нових ворогів
Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, Гурульову хтось "доповів", що саме з території Казахстану запущено БПЛА, які атакували об'єкти у Татарстані.
Офіційна Астана це спростувала, але поплічника Путіна вже було не зупинити і він, привівши себе в "бойову форму", почав розсилати голосові повідомлення, одне з яких опублікували опозиційні сили.
Проте уже 6 квітня генерал-лейтенант заперечив свої слова, назвавши їх “фейком”, а також традиційно звинуватив у всьому Україну, ігноруючи той факт, що цей “злив” опублікували російські опозиційні сили.
Окрім того, він назвав казахів “друзями”, з якими вороги хочуть розсварити Росію.
Чому Росія може розпочати вторгнення в Казахстан
Доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембін в інтерв’ю Online.UA попередив, що загроза атаки РФ на його країну дійсно існує.
На переконання бійця, Путін максимально зацікавлений у тому, щоб отримати ресурси, які є Казахстану.
Окрім того, диктатор може усвідомити, що йому ніколи не перемогти Україну на полі бою, тому вибере для себе та для Росії нову жертву.
До слова, роспропаганда уже почала розпалювати всередину РФ ненависть до казахів, що може свідчити про підготовку до майбутнього вторгнення.
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