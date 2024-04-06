Чому в Росії заговорили про війну з Казахстаном — відео

6 квітню мережу шокувало голосове повідомлення депутата Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, у якому той говорить, що Росія може розпочати вторгнення в Казахстан. У Москві могли замислитися про нову війну після того, як запідозрили Астану у допомозі Києву.

Росія продовжує шукати для себе нових ворогів

Згідно з даними російського опозиційного телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, Гурульову хтось "доповів", що саме з території Казахстану запущено БПЛА, які атакували об'єкти у Татарстані.

Офіційна Астана це спростувала, але поплічника Путіна вже було не зупинити і він, привівши себе в "бойову форму", почав розсилати голосові повідомлення, одне з яких опублікували опозиційні сили.

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є. Поширити

Проте уже 6 квітня генерал-лейтенант заперечив свої слова, назвавши їх “фейком”, а також традиційно звинуватив у всьому Україну, ігноруючи той факт, що цей “злив” опублікували російські опозиційні сили.

Окрім того, він назвав казахів “друзями”, з якими вороги хочуть розсварити Росію.

Чому Росія може розпочати вторгнення в Казахстан

Доброволець із Казахстану, військовослужбовець ЗСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембін в інтерв’ю Online.UA попередив, що загроза атаки РФ на його країну дійсно існує.

На переконання бійця, Путін максимально зацікавлений у тому, щоб отримати ресурси, які є Казахстану.

Окрім того, диктатор може усвідомити, що йому ніколи не перемогти Україну на полі бою, тому вибере для себе та для Росії нову жертву.