Почему в России заговорили о войне с Казахстаном — видео

6 апреля сеть шокировала голосовое сообщение депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в котором тот говорит, что Россия может начать вторжение в Казахстан. В Москве могли задуматься о новой войне после того, как заподозрили Астану в помощи Киеву.
Россия продолжает искать для себя новых врагов
Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, Гурулеву кто-то "доложил", что именно с территории Казахстана были запущены БПЛА, атаковавшие объекты в Татарстане.
Официальная Астана это опровергла, но приспешника Путина уже было не остановить и он, приведя себя в "боевую форму", начал рассылать голосовые сообщения, одно из которых опубликовали оппозиционные силы.
Однако уже 6 апреля генерал-лейтенант начал отрицать свои слова, назвав их "фейком", а также традиционно обвинил во всем Украину, игнорируя тот факт, что этот "слив" опубликовали российские оппозиционные силы.
Кроме того, он назвал казахов "друзьями", с которыми враги хотят рассорить Россию.
Почему Россия может начать вторжение в Казахстан
Доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембин в интервью Online.UA предупредил, что угроза атаки РФ на его страну действительно существует.
По убеждению бойца, Путин максимально заинтересован в том, чтобы заполучить ресурсы Казахстана.
Кроме того, диктатор может понять, что ему никогда не победить Украину на поле боя, поэтому выберет для себя и для России новую жертву.
К слову, роспропаганда уже начала разжигать внутрь РФ ненависть к казахам, что может свидетельствовать о подготовке к предстоящему вторжению.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-