Почему в России заговорили о войне с Казахстаном — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Почему в России заговорили о войне с Казахстаном — видео

армия РФ
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Источник:  online.ua

6 апреля сеть шокировала голосовое сообщение депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в котором тот говорит, что Россия может начать вторжение в Казахстан. В Москве могли задуматься о новой войне после того, как заподозрили Астану в помощи Киеву.

Россия продолжает искать для себя новых врагов

Согласно данным российского оппозиционного телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, Гурулеву кто-то "доложил", что именно с территории Казахстана были запущены БПЛА, атаковавшие объекты в Татарстане.

Официальная Астана это опровергла, но приспешника Путина уже было не остановить и он, приведя себя в "боевую форму", начал рассылать голосовые сообщения, одно из которых опубликовали оппозиционные силы.

Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие... Но они будут следующие... в принципе, я думаю, решение уже есть.

Однако уже 6 апреля генерал-лейтенант начал отрицать свои слова, назвав их "фейком", а также традиционно обвинил во всем Украину, игнорируя тот факт, что этот "слив" опубликовали российские оппозиционные силы.

Кроме того, он назвал казахов "друзьями", с которыми враги хотят рассорить Россию.

Почему Россия может начать вторжение в Казахстан

Доброволец из Казахстана, военнослужащий ВСУ Жасулан “Джаз” Дуйсембин в интервью Online.UA предупредил, что угроза атаки РФ на его страну действительно существует.

По убеждению бойца, Путин максимально заинтересован в том, чтобы заполучить ресурсы Казахстана.

Кроме того, диктатор может понять, что ему никогда не победить Украину на поле боя, поэтому выберет для себя и для России новую жертву.

К слову, роспропаганда уже начала разжигать внутрь РФ ненависть к казахам, что может свидетельствовать о подготовке к предстоящему вторжению.

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