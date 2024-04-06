Масштабные паводки в Казахстане. Токаев выступил с экстренным заявлением

По словам президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, в стране произошли самые масштабные паводки за последние 80 лет.
Наводнения в Казахстане. Что известно
Как отметил глава государства, ситуация в республике действительно серьезная.
Несмотря на это, он попросил тех казахов, которые пострадали от наводнения, не отчаиваться.
Токаев также официально подтвердил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в 10 регионах.
Кроме того, глава Казахстана подчеркнул, что власти страны и гражданское население должны осознать свои ошибки, учитывая недостатки в организационных мерах предотвращения природных катаклизмов.
Только с начала марта из-за больших паводков в Казахстане пришлось эвакуировать около 14 тысяч человек, в том числе и 5 тысяч детей.
Из-за размывания дорог без транспортного сообщения осталось 49 населенных пунктов.
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Казахстан оказался в центре всеобщего внимания не только из-за масштабных паводков.
Как оказалось, люди из окружения нелегитимного президента РФ Владимира Путина уже размышляют о предстоящем вторжении в соседнюю страну.
Так, 6 апреля в сеть слили голосовое сообщение депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.
По убеждению добровольца из Казахстана, военнослужащего ВСУ Жасулана “Джаза” Дуйсембина, такое развитие событий вполне возможно.
Своим мнением он поделился в интервью Online.UA. Смотрите здесь:
Как считает воин, после поражения в Украине Путин захочет "скормить" россиянам хоть какую-нибудь фейковую победу, поэтому может ввести войска в Казахстан.
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