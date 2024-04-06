Масштабные паводки в Казахстане. Токаев выступил с экстренным заявлением
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабные паводки в Казахстане. Токаев выступил с экстренным заявлением

Токаев
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Источник:  online.ua

По словам президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, в стране произошли самые масштабные паводки за последние 80 лет.

Наводнения в Казахстане. Что известно

Как отметил глава государства, ситуация в республике действительно серьезная.

Несмотря на это, он попросил тех казахов, которые пострадали от наводнения, не отчаиваться.

Токаев также официально подтвердил, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в 10 регионах.

Хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства. Всем вам будет предоставлена финансовая и другая необходимая помощь. Все ваши материальные потери будут компенсированы.

Касим-Жомарт Токаев

Касим-Жомарт Токаев

Президент Казахстана

Кроме того, глава Казахстана подчеркнул, что власти страны и гражданское население должны осознать свои ошибки, учитывая недостатки в организационных мерах предотвращения природных катаклизмов.

Только с начала марта из-за больших паводков в Казахстане пришлось эвакуировать около 14 тысяч человек, в том числе и 5 тысяч детей.

Из-за размывания дорог без транспортного сообщения осталось 49 населенных пунктов.

Туда регулярно поставляют необходимые запасы продовольствия и медикаментов. Спасательные работы ведутся в семи регионах Казахстана, в них задействовано более восьми тысяч человек, две тысячи единиц наземной техники и 14 вертолетов.

В России заговорили о возможной войне с Казахстаном

Казахстан оказался в центре всеобщего внимания не только из-за масштабных паводков.

Как оказалось, люди из окружения нелегитимного президента РФ Владимира Путина уже размышляют о предстоящем вторжении в соседнюю страну.

Так, 6 апреля в сеть слили голосовое сообщение депутата Госдумы РФ, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.

Казахи, насмотревшись на Украину, очень переживают, что они следующие... Но они будут следующими... в принципе, я думаю, решение уже есть, — заявил он.

По убеждению добровольца из Казахстана, военнослужащего ВСУ Жасулана “Джаза” Дуйсембина, такое развитие событий вполне возможно.

Своим мнением он поделился в интервью Online.UA. Смотрите здесь:

Как считает воин, после поражения в Украине Путин захочет "скормить" россиянам хоть какую-нибудь фейковую победу, поэтому может ввести войска в Казахстан.

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