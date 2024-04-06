Масштабні паводки у Казахстані. Токаєв виступив з екстреною заявою
Категорія
Події
Дата публікації

Масштабні паводки у Казахстані. Токаєв виступив з екстреною заявою

Токаєв
Джерело:  online.ua

За словами президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, у країні сталися наймасштабніші паводки за останні 80 років.

Паводки у Казахстані. Що наразі відомо

Як зазначив глава держави, ситуація в республіці дійсно є серйозною.

Попри це він попросив тих казахів, які постраждали від повені, не впадати у відчай.

Токаєв також офіційно підтвердив, що режим надзвичайної ситуації (НС) оголошено в 10 регіонах.

Хочу заявити: жоден із вас не залишиться поза увагою держави. Усім вам буде надано фінансову та іншу необхідну допомогу. Усі ваші матеріальні втрати будуть компенсовані.

Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану

Окрім того, очільник Казахстану наголосив, що влада країни та цивільне населення мають усвідомити свої помилки з огляду на недоліки в організаційних заходах запобігання природним катаклізмам.

Лише з початку березня через великі паводки в Казахстані довелося евакуювати близько 14 тисяч осіб, зокрема й 5 тисяч дітей.

Через розмивання доріг без транспортного сполучення залишилося 49 населених пунктів.

Туди регулярно поставляють необхідні запаси продуктів харчування та медикаментів. Рятувальні роботи ведуться у семи регіонах Казахстану, у них задіяно понад вісім тисяч осіб, дві тисячі одиниць наземної техніки та 14 вертольотів.

У Росії заговорили про можливу війну з Казахстаном

Казахстан опинився у центрі загальної уваги не лише через масштабні паводки.

Як виявилося, люди з оточення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна уже розмірковують про майбутнє вторгнення в сусідню країну.

Так, 6 квітня у мережу злили голосове повідомлення депутата Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова.

Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є, — заявив він.

На переконання добровольця із Казахстану, військовослужбовця ЗСУ Жасулана “Джаза” Дуйсембіна, такий розвиток подій є цілком ймовірним.

Своєю думкою він поділився інтерв’ю Online.UA. Дивіться тут:

Як вважає воїн, після поразки в Україні Путін захоче “згодувати” росіянам хоч якусь фейкову перемогу, тому може ввести війська в Казахстан.

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