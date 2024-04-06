Масштабні паводки у Казахстані. Токаєв виступив з екстреною заявою

За словами президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва, у країні сталися наймасштабніші паводки за останні 80 років.
Паводки у Казахстані. Що наразі відомо
Як зазначив глава держави, ситуація в республіці дійсно є серйозною.
Попри це він попросив тих казахів, які постраждали від повені, не впадати у відчай.
Токаєв також офіційно підтвердив, що режим надзвичайної ситуації (НС) оголошено в 10 регіонах.
Окрім того, очільник Казахстану наголосив, що влада країни та цивільне населення мають усвідомити свої помилки з огляду на недоліки в організаційних заходах запобігання природним катаклізмам.
Лише з початку березня через великі паводки в Казахстані довелося евакуювати близько 14 тисяч осіб, зокрема й 5 тисяч дітей.
Через розмивання доріг без транспортного сполучення залишилося 49 населених пунктів.
У Росії заговорили про можливу війну з Казахстаном
Казахстан опинився у центрі загальної уваги не лише через масштабні паводки.
Як виявилося, люди з оточення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна уже розмірковують про майбутнє вторгнення в сусідню країну.
Так, 6 квітня у мережу злили голосове повідомлення депутата Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова.
На переконання добровольця із Казахстану, військовослужбовця ЗСУ Жасулана “Джаза” Дуйсембіна, такий розвиток подій є цілком ймовірним.
Своєю думкою він поділився інтерв’ю Online.UA. Дивіться тут:
Як вважає воїн, після поразки в Україні Путін захоче “згодувати” росіянам хоч якусь фейкову перемогу, тому може ввести війська в Казахстан.
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