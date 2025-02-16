Чому варто подивитися трилер "Аудитор 2" з Беном Аффлеком — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Чому варто подивитися трилер "Аудитор 2" з Беном Аффлеком — відео

Аффлек
Джерело:  online.ua

Незабаром на великі екрани вийде довгоочікуваний трилер екшн-трилера "Аудитор 2" (The Accountant 2), головну роль в якому знову зіграв голлівудський актор Бен Аффлек.

Головні тези:

  • Фільм розповідає про Крістіан Вулфф, головним талантом якого є розв'язання складних проблем
  • Ключові переваги трилеру: динамічна сюжетна лінія та вражаючий акторський склад.

"Аудитор 2" з Беном Аффлеком — чи варто дивитися

У центрі сюжету — історія чоловіка на ім'я Крістіан Вулфф. Його головний талант полягає у розв'язання надскладних завдань.

Після того, як убивці його давнього знайомого залишають після себе дивний меседж — "знайди аудитора", Вулфф береться за розслідування.

Та згодом він розуміє, що в цьому випадку знадобляться більш радикальні методи.

Головним герой просить про допомогу у свого небезпечного брата Бракса, і разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною вони розкривають зловісну змову.

Однак все стає дедалі складніше, адже Вулфф та його команда стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.

Окрім Аффлека, до своїх ролей у другому фільмі повернулися Джон Бернтал ("Лють", "Аутсайдери", серіали "Ходячі мерці", "Каратель"), Синтія Аддай-Робінсон ("Аудитор", серіали "Стріла", "Володар перснів: Персні влади"), Дж. К. Сіммонс ("Ла Ла Ленд", "Людина-павук", "Кодове ім'я "Червоний") та інші.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Дженніфер Лопес та Бена Аффлека знову помітили разом ― відео
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Оскар-2025. Три українські фільми потрапили до лонглиста
Порцелянова війна
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Два українські фільми про війну покажуть на Берлінському кінофестивалі
кіно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?