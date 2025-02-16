Чому варто подивитися трилер "Аудитор 2" з Беном Аффлеком — відео

Незабаром на великі екрани вийде довгоочікуваний трилер екшн-трилера "Аудитор 2" (The Accountant 2), головну роль в якому знову зіграв голлівудський актор Бен Аффлек.

"Аудитор 2" з Беном Аффлеком — чи варто дивитися

У центрі сюжету — історія чоловіка на ім'я Крістіан Вулфф. Його головний талант полягає у розв'язання надскладних завдань.

Після того, як убивці його давнього знайомого залишають після себе дивний меседж — "знайди аудитора", Вулфф береться за розслідування.

Та згодом він розуміє, що в цьому випадку знадобляться більш радикальні методи.

Головним герой просить про допомогу у свого небезпечного брата Бракса, і разом із заступницею директора Міністерства фінансів США Мерібет Медіною вони розкривають зловісну змову.

Однак все стає дедалі складніше, адже Вулфф та його команда стають мішенями безжальної організації вбивць, готових на все, щоб приховати свої секрети.