Почему стоит посмотреть триллер "Аудитор 2" с Беном Аффлеком — видео
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Почему стоит посмотреть триллер "Аудитор 2" с Беном Аффлеком — видео

"Аудитор 2" с Беном Аффлеком - стоит ли смотреть
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Источник:  online.ua

В скором времени на большие экраны выйдет долгожданный триллер экшн-триллера "Аудитор 2" (The Accountant 2), главную роль в котором снова сыграл голливудский актер Бен Аффлек.

Главные тезисы

  • Фильм рассказывает о Кристиане Вулффе, главным талантом которого является решение сложных проблем.
  • Главные преимущества триллера: динамичная сюжетная линия и поразительный актерский состав.

"Аудитор 2" с Беном Аффлеком — стоит ли смотреть

В центре сюжета — история мужчины по имени Кристиан Вулфф. Его главный талант заключается в решении сверхсложных задач.

После того, как убийцы его давнего знакомого оставляют после себя странный месседж — "найди аудитора", Вулфф берется за расследование.

Но потом он понимает, что в этом случае понадобятся более радикальные методы.

Главный герой просит о помощи у своего опасного брата Бракса, и вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мерибет Мединой они раскрывают зловещий заговор.

В результате Вулфф и его команда становятся мишенями безжалостной организации убийц, готовых ко всему, чтобы скрыть свои секреты.

Кроме Аффлека, к своим ролям во втором фильме вернулись Джон Бернтал ("Лют", "Аутсайдеры", сериалы "Ходячие мертвецы", "Каратель"), Синтия Аддай-Робинсон ("Аудитор", сериалы "Стрела", "Властелин колец": "Перстни власти"). К. Симмонс ("Ла Ла Ленд", "Человек-паук", "Кодовое имя "Красный") и другие.

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