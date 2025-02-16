Почему стоит посмотреть триллер "Аудитор 2" с Беном Аффлеком — видео

В скором времени на большие экраны выйдет долгожданный триллер экшн-триллера "Аудитор 2" (The Accountant 2), главную роль в котором снова сыграл голливудский актер Бен Аффлек.

"Аудитор 2" с Беном Аффлеком — стоит ли смотреть

В центре сюжета — история мужчины по имени Кристиан Вулфф. Его главный талант заключается в решении сверхсложных задач.

После того, как убийцы его давнего знакомого оставляют после себя странный месседж — "найди аудитора", Вулфф берется за расследование.

Но потом он понимает, что в этом случае понадобятся более радикальные методы.

Главный герой просит о помощи у своего опасного брата Бракса, и вместе с заместителем директора Министерства финансов США Мерибет Мединой они раскрывают зловещий заговор.

В результате Вулфф и его команда становятся мишенями безжалостной организации убийц, готовых ко всему, чтобы скрыть свои секреты.