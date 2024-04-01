Чому війська РФ стали частіше використовувати авіабомби — пояснення ПС

Російська армія має дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг. Цим озброєнням окупанти намагаються виснажити українську протиповітряну оборону.

Чому війська РФ стали частіше використовувати авіабомби

Таких бомб у Росії багато. Вони намагаються виснажити нашу систему ППО. Основне наше завдання — боротися безпосередньо з носіями, а це саме літаки Су-34 та Су-33, — наголосив речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш. Поширити

За його словами, така бомба може повністю зруйнувати дев'ятиповерховий панельний будинок чи стару "хрущовку". Євлаш наголошує, що для знищення таких літаків потрібна оперативна та тактична майстерність і вміле застосування відповідних комплексів.

Найголовніше — потрібно більше західних систем. У цьому питанні ми покладаємося на наших партнерів, — наголосив представник ЗСУ. Поширити

РФ вдарила по Харкову авіабомбами: що відомо

Вдень 27 березня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги через черговий російський обстріл.

Війська РФ останнім часом посилили обстріли України. За останні кілька днів по нашій країні завдали кілька масованих ударів. Під атакою неодноразово знаходився Харків. Зокрема, 22 березня окупанти завдали по ньому понад 15 ударів. Головною ціллю ворога стали енергетичні об'єкти.

Внаслідок ударів російських терористів все місто залишилося без світла. Електропостачання почали повертати у кілька етапів. Насамперед світло з'явилося на об'єктах критичної інфраструктури.

26 березня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що очікується, що відновлення електропостачання Харкова займе до двох тижнів.