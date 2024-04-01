Почему войска РФ стали чаще использовать авиабомбы — объяснение ПС

Почему войска РФ стали чаще использовать авиабомбы

Таких бомб в России много. Они пытаются истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача — бороться непосредственно с носителями, а именно самолеты Су-34 и Су-33, — подчеркнул спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш. Поделиться

По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажное панельное здание или старую "хрущевку". Евлаш отмечает, что для уничтожения таких самолетов необходимо оперативное и тактическое мастерство и умелое применение соответствующих комплексов.

Самое главное — нужно больше западных систем. В этом вопросе мы полагаемся на наших партнеров, — подчеркнул представитель ВСУ. Поделиться

РФ ударила по Харькову авиабомбами: что известно

Днем 27 марта в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела.

Войска РФ в последнее время ужесточили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой не раз находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью неприятеля стали энергетические объекты.

В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.