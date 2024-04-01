Почему войска РФ стали чаще использовать авиабомбы — объяснение ПС

Российская армия имеет большое количество управляемых авиационных бомб весом 1500 кг. Этим вооружением оккупанты пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.
Почему войска РФ стали чаще использовать авиабомбы
По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажное панельное здание или старую "хрущевку". Евлаш отмечает, что для уничтожения таких самолетов необходимо оперативное и тактическое мастерство и умелое применение соответствующих комплексов.
РФ ударила по Харькову авиабомбами: что известно
Днем 27 марта в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за очередного российского обстрела.
Войска РФ в последнее время ужесточили обстрелы Украины. За последние несколько дней по нашей стране нанесли несколько массированных ударов. Под атакой не раз находился Харьков. В частности, 22 марта оккупанты нанесли по нему более 15 ударов. Главной целью неприятеля стали энергетические объекты.
В результате ударов российских террористов весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. В первую очередь, свет появился на объектах критической инфраструктуры.
26 марта председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-