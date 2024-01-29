С российских самолетов упали 2 авиабомба на Белгородскую область

РосСМИ подтверждают информацию о том, что на Белгородскую область упали две авиабомбы с российских самолетов.

Россияне "атакуют" авиабомбами свои же территории

В Белгородской области из российских самолетов случайно выпали две авиабомбы ФАБ-250.

Что важно понимать, именно ими армия РФ намеревалась ударить по Украине.

После падения бомб на Белгород местные власти были вынуждены эвакуировать 150 местных жителей.

Согласно данным издания ASTRA, инцидент произошел еще 27 января.

Бомбы нашли в Хуторе Постников Корочанского района и селе Стрелецкое Белгородского района. Из последнего населенного пункта власти решили эвакуировать 150 человек, живших в радиусе полкилометра от места падения авиабомбы, — сказано в сообщении. Поделиться

Российские СМИ продолжают уверять, что никто из местного населения не пострадал, а боеприпасы были уничтожены уже 28 января.

На этом фоне также нельзя не упомянуть, что несколько недель назад губернатор Воронежской области сообщил об «аварийном схождении боеприпаса» на село Петропавловка, которое стало причиной серьезных разрушений.

Россию снова атаковали беспилотники

Как сообщают российские оппозиционные медиа, беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" утром 29 января. Это произошло в Ярославле.

О новой атаке дронов журналистам сообщают местные жители и работник предприятия.

По их данным, сотрудники завода временно отпустили домой. Пострадавшие пока не обнаружены.

Что важно понимать, "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти.

Об атаке дронов также заявил губернатор Ростовской области РФ.

По его словам, на территории Неклиновского района средствами радиоэлектронной борьбы был нейтрализован беспилотный летательный аппарат.