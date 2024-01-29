З російських літаків на Бєлгородську область впали 2 авіабомби

РосЗМІ підтверджують інформацію про те, що на Бєлгородщину впали дві авіабомби з російських літаків.

Росіяни “атакують” авіабомбами свої ж міста

У Бєлгородській області з російських літаків випадково випали дві авіабомби ФАБ-250.

Що важливо розуміти, саме ними армія РФ мала намір вдарити по Україні.

Після падіння бомб на Бєлгород місцева влада була змушена евакуювати 150 місцевих мешканців.

Згідно з даними видання ASTRA, інцидент стався ще 27 січня.

Бомби знайшли у Хуторі Постников Корочанського району та селі Стрілецьке Білгородського району. Із останнього населеного пункту влада вирішила евакуювати 150 людей, котрі жили у радіусі пів кілометра від місця падіння авіабомби, — йдеться в повідомленні. Поширити

Російські ЗМІ продовжують запевняти, що ніхто з місцевого населення не постраждав, а боєприпаси знищили уже 28 січня.

На цьому тлі також не можна не згадати, що декілька тижнів тому губернатор Воронезької області повідомив про «аварійне сходження боєприпасу» на село Петропавлівка, яке стало причиною серйозних руйнувань.

Росію знову атакували безпілотники

Як повідомляють російські опозиційні медіа, безпілотник упав на території нафтопереробного заводу "Славнафта-ЯНОС" вранці 29 січня. Це сталося у Ярославлі.

Про нову атаку дронів журналістам повідомляють місцеві жителі та працівник підприємства.

За їхніми даними, співробітники заводу тимчасово відпустили додому. Постраждалих поки не виявлено.

Що важливо розуміти, "Славнафта" входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

Про атаку дронів також заявив губернатор Ростовської області РФ.

За його словами, на території Неклинівського району засобами радіоелектронної боротьби було нейтралізовано безпілотний літальний апарат.