Чому виникли розбіжності між Зеленським та Залужним — пояснення WP

Джерела серед українських чиновників розповіли західним виданням, що розбіжності між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли через різні позиції щодо мобілізації та невідповідності того, що потрібно армії і що вдалося отримати українським посадовцям від партнерів.

Мобілізація стала причиною розбіжностей між Зеленським і Залужним

Посилаючись на джерела у Києві, західні видання пишуть про розмову між Зеленським та Залужним і розбіжності, які виникли між президентом України та головнокомандувачем ЗСУ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, за словами високопосадовця, знайомого з цією розмовою, Зеленський повідомив Залужному, що звільняє його під час зустрічі в понеділок 29 січня.

Під час розмови Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни, а міжнародні донори також уповільнили надання військової допомоги, тож, можливо, новий командувач омолодив би ситуацію, — стверджує джерело. Поширити

Із виданням спілкувалися двоє осіб на умовах анонімності. За словами одного співрозмовника, очікується, що старші члени штабу Залужного також будуть відсторонені від посад.

Розбіжності між Зеленським і Залужним загострилися через різні позиції щодо того скільки солдатів Україні потрібно мобілізувати 2024 року, — кажуть двоє людей, знайомих з переговорами. Поширити

За словами співрозмовників, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 тис військовослужбовців, а Зеленський вважає цю цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, а також потенційні проблеми, пов'язані з рекрутингом.

Залужний відповів, що Україні вже не вистачає сил через зростаючі втрати і їй потрібно набрати більше ніж 400 тис нових солдатів, яких Росія планує мобілізувати у своїй країні. Про це повідомила одна людина, знайома з розмовою.

За словами високопосадовця, Залужному запропонували іншу посаду, але він відмовився і планує звільнитися з військової служби.

Іншим джерелом напруженості також називають те, що Залужний просив для українських військових, і тим, що політичні лідери Києва змогли отримати від союзників і партнерів.

Про це повідомило друге джерело, знайоме з ходом зустрічі 29 січня:

У розмовах з міністром оборони він каже: "Це не моя робота — отримати це, це ваша робота". Поширити

Що відомо про напружені стосунки між Зеленським і Залужним

Чутки про напружені стосунки й стратегічні суперечки між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним ходять уже кілька місяців.

29 січня деякі Telegram-канали й політики писали про начебто звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Джерела УП повідомили, що Залужному на Банковій запропонували іншу посаду, наприклад — послом, але він відмовився.

Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не звільняв Валерія Залужного. Відповідного указу не було.

Президент України Володимир Зеленський досі не підписав указ про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, але такий розвиток подій усе ще можливий.