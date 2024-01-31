Почему возникли разногласия между Зеленским и Залужным — объяснение WP

Источники среди украинских чиновников рассказали западным изданиям, что разногласия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли из-за разных позиций по мобилизации и несоответствию того, что нужно армии и что удалось получить украинским чиновникам от партнеров.

Мобилизация стала причиной разногласий между Зеленским и Залужным

Ссылаясь на источники в Киеве, западные издания пишут о разговоре между Зеленским и Залужным и разногласиях, возникших между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ.

Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, по словам высокопоставленного чиновника, знакомого с этим разговором, Зеленский сообщил Залужному, что увольняет его во время встречи в понедельник 29 января.

Во время разговора Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международные доноры также замедлили оказание военной помощи, так что, возможно, новый командующий омолодил бы ситуацию, – утверждает источник. Поделиться

С изданием общались два человека на условиях анонимности. По словам одного собеседника, ожидается, что старшие члены штаба Залужного будут отстранены от должностей.

Разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за разных позиций относительно того, сколько солдат Украине нужно мобилизовать в 2024 году, – говорят два человека, знакомых с переговорами. Поделиться

По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 тыс. военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной из-за дефицита формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальных проблем, связанных с рекрутингом.

Залужный ответил, что Украине уже не хватает сил из-за растущих потерь и ей нужно набрать более 400 тыс новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать в своей стране. Об этом сообщил один человек, знакомый с разговором.

Залужному предложили другую должность, но он отказался и планирует уволиться с военной службы, – заявил изданию чиновник. Поделиться

Другим источником напряженности также называют то, что Залужный просил украинских военных, и тем, что политические лидеры Киева смогли получить от союзников и партнеров.

Об этом сообщил второй источник, знакомый с ходом встречи 29 января:

В разговорах с министром обороны он говорит: "Это не моя работа – получить это, это ваша работа". Поделиться

Что известно о напряженных отношениях между Зеленским и Залужным

Слухи о напряженных отношениях и стратегических спорах между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным ходят уже несколько месяцев.

29 января некоторые Telegram-каналы и политики писали о якобы увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Источники УП сообщили, что Залужному на Банковой предложили другую должность, например послом, но он отказался.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не увольнял Валерия Залужного. Соответствующего указа не было.

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но такое развитие событий все еще возможно.