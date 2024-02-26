Російські офіційні особи та державні ЗМІ здебільшого утрималися від публічного обговорення дворічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ймовірно, вони намагалися уникнути привернення уваги до нездатності Росії досягти заявлених цілей війни за значні людські втрати.

Російська влада не згадувала про річницю війни

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що 25 лютого російське опозиційне видання «Агентство новостей» повідомило, що російські державні телеканали «Россия 1» і «Первый канал», а також телеканал НТВ, що належить «Газпром медіа», не згадували про другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ефірах 24 лютого.

Причиною цього американські аналітики називають те, що російські офіційні особи та афілійовані з державою телеканали, ймовірно, намагалися не привертати увагу до нездатності Росії досягти заявлених стратегічних цілей в Україні.

Серед таких недосягнутих цілей зокрема захоплення всієї Луганської та Донецької областей, зазнаючи при цьому великих втрат.

Недавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними протягом останніх місяців і що більшість росіян переважно апатично ставляться до війни, хоча більшість не підтримує другу хвилю мобілізації.

Чому Путін промовчав про річницю війни

Російський диктатор Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни.

Це частково дозволяє російським офіційним особам продовжувати війну без значної суспільної реакції.

ISW оцінює, що Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, і стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення.

Однак Путін може стати менш стурбованим суспільними настроями після свого переобрання в березні 2024 року та вирішить, що потреби Росії у формуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.