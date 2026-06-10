"Чонгарський міст знищено". Росія втратила ще один важливий логістичний маршрут

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Сили оборони України змогли фактично знищити Чонгарський міст. За його словами, наразі ворог приховує цю інформацію.
Головні тези:
- Про ураження мосту біля Чонгара стало відомо ще 9 червня.
- Рух на ньому наразі зупинено на тривалий період часу.
Чонгарський міст знову атаковано - які наслідки
Поки він не розкрив жодних додаткових деталей.
Однак з заявою з цього приводу ще 9 червня виступив командир 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", повідомляє Армія FM.
Він офіційно підтвердив, що після повторного удару по мосту біля Чонгара Росія втратила ще один важливий логістичний маршрут між окупованим Кримом і Херсонщиною.
“Перун” наголосив, що після першого удару міст працював частково. Після другого - рух фактично зупинено на тривалий час.
Що важливо розуміти, для реалізації подібних операцій застосовують FP-2 та "Бігемот2 у форматі “фронтстрайку” — далекобійні засоби, адаптовані під удари по критичних цілях у глибині ворога.
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