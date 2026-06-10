"Чонгарский мост уничтожен". Россия потеряла еще один важный логистический маршрут
Категория
Украина
Дата публикации

"Чонгарский мост уничтожен". Россия потеряла еще один важный логистический маршрут

ЦПД
Чонгарский мост снова атакован – какие последствия
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Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны Украины смогли фактически уничтожить Чонгарский мост. По его словам, враг скрывает эту информацию.

Главные тезисы

  • О поражении моста возле Чонгара стало известно еще 9 июня.
  • Движение на нем остановлено на длительный период времени.

Чонгарский мост снова атакован – какие последствия

Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму, – написал Андрей Коваленко 10 июня в 11:53.

Пока он не раскрыл никаких дополнительных деталей.

Однако с заявлением на этот счет еще 9 июня выступил командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрий Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун", сообщает Армія FM.

Он официально подтвердил, что после повторного удара по мосту возле Чонгара Россия лишилась еще одного важного логистического маршрута между оккупированным Крымом и Херсонщиной.

"Перун" подчеркнул, что после первого удара мост работал частично. После второго – движение фактически остановлено на длительное время.

Сам мост не разрушен, но движение остановлено, - подчеркнул командир.

Что важно понимать, для реализации подобных операций применяют FP-2 и "Бигемот2" в формате "фронтстрайка" - дальнобойные средства, адаптированные под удары по критическим целям в глубине врага.

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