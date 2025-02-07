Cправа про зґвалтування дівчинки-підлітка на Закарпатті — обвинувачені отримали реальні терміни ув'язнення
Категорія
Україна
Дата публікації

Cправа про зґвалтування дівчинки-підлітка на Закарпатті — обвинувачені отримали реальні терміни ув'язнення

Суд
Джерело:  online.ua

Воловецький районний суд Закарпатської області 7 лютого виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Суд призначив кожному обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Головні тези:

  • Суд виніс рішення у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Обвинувачені отримали по 6 років позбавлення волі.
  • Суд також стягнув з обвинувачених частково моральну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень.
  • Обвинувачені намагалися уникнути покарання через мобілізацію до війська, але суспільна підтримка та дії адвокатів допомогли забезпечити правосуддя.
  • Судові дебати у справі зґвалтування відбулися після намагань затягнути розгляд справи. Представники потерпілої вимагали справедливого рішення.
  • Під час судових дебатів обвинувачені не визнали вини, що викликало негативну реакцію соціуму та потерпілої сторони.

Суд відправив ґвалтівників 14-річної дівчинки з Закарпаття за ґрати

Підстав для звільнення від покарання з іспитовим строком суд не встановив, повідомили у юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляли інтереси потерпілої.

Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув з обвинувачених лише 300 тисяч гривень, бо частину вони вже відшкодували.

Юнаків взяли під варту просто в судовій залі.

Адвокати потерпілої припускають, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, злочин відбувся у серпні 2021 року. Тоді 14-річна дівчина зі Закарпаття на запрошення хлопця, з яким була в дружніх стосунках, прийшла до підвалу. Там їх чекали ще двоє підлітків. Аби постраждала не чинила опір, один з юнаків вдарив її у живіт, а інший — нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами.

Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її ґвалтували, знімаючи все на телефон. Згодом відео розповсюдили учням школи.

Суд виніс вирок майже через 2 роки — у березні 2023-го — кривдникам призначили по 5 років ув'язнення, але через те, що вони не досягли повноліття, суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки.

Прокурори подали апеляцію, а вирок скасували.

Представники обвинувачених всіляко намагалася затягнути розгляд справи, а у жовтні 2024 року їхні адвокати зірвали судові дебати. Вони подали клопотання про закриття справи, але суд його не задовольнив.

Окрім того, двоє обвинувачених намагалися уникнути покарання через мобілізацію до війська.

Ми залучили суспільну підтримку. За добу в Міноборони відреагували на незаконну мобілізацію обвинувачених та відмовили їм. Ми не залишали без реакції кожне зловживання обвинувачених та їхніх адвокатів, і врешті не дали затягнути справу, відправити її на новий судовий розгляд та здобули перемогу, — повідомили адвокати

13 грудня суд у справі вкотре зірвали. Адвокатка обвинувачених заявила про необхідність відкласти розгляд через лікарняний дитини, проте не надала документів, які б підтвердили цей факт.

30 січня 2025 року відбулися судові дебати, де виступили троє обвинувачених та одна з матерів.

Потерпіла сторона так і не побачила щирого каяття та визнання вини. Лише чергові наративи про неповнолітню постраждалу, яка нібито сама винна, та "дітей", які чомусь готові вже мобілізуватися, але не готові нести реальні та справедливі наслідки за свої дії. Після цього правом репліки скористалися представники потерпілої та суддя видалився до нарадчої кімнати ухвалювати рішення, — зазначили у "Міллері".

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