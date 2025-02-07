Cправа про зґвалтування дівчинки-підлітка на Закарпатті — обвинувачені отримали реальні терміни ув'язнення

Воловецький районний суд Закарпатської області 7 лютого виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Суд призначив кожному обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
Головні тези:
- Суд виніс рішення у справі про зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті. Обвинувачені отримали по 6 років позбавлення волі.
- Суд також стягнув з обвинувачених частково моральну шкоду у розмірі 300 тисяч гривень.
- Обвинувачені намагалися уникнути покарання через мобілізацію до війська, але суспільна підтримка та дії адвокатів допомогли забезпечити правосуддя.
- Судові дебати у справі зґвалтування відбулися після намагань затягнути розгляд справи. Представники потерпілої вимагали справедливого рішення.
- Під час судових дебатів обвинувачені не визнали вини, що викликало негативну реакцію соціуму та потерпілої сторони.
Суд відправив ґвалтівників 14-річної дівчинки з Закарпаття за ґрати
Підстав для звільнення від покарання з іспитовим строком суд не встановив, повідомили у юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляли інтереси потерпілої.
Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув з обвинувачених лише 300 тисяч гривень, бо частину вони вже відшкодували.
Юнаків взяли під варту просто в судовій залі.
Нагадаємо, злочин відбувся у серпні 2021 року. Тоді 14-річна дівчина зі Закарпаття на запрошення хлопця, з яким була в дружніх стосунках, прийшла до підвалу. Там їх чекали ще двоє підлітків. Аби постраждала не чинила опір, один з юнаків вдарив її у живіт, а інший — нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами.
Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її ґвалтували, знімаючи все на телефон. Згодом відео розповсюдили учням школи.
Суд виніс вирок майже через 2 роки — у березні 2023-го — кривдникам призначили по 5 років ув'язнення, але через те, що вони не досягли повноліття, суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки.
Прокурори подали апеляцію, а вирок скасували.
Окрім того, двоє обвинувачених намагалися уникнути покарання через мобілізацію до війська.
Ми залучили суспільну підтримку. За добу в Міноборони відреагували на незаконну мобілізацію обвинувачених та відмовили їм. Ми не залишали без реакції кожне зловживання обвинувачених та їхніх адвокатів, і врешті не дали затягнути справу, відправити її на новий судовий розгляд та здобули перемогу, — повідомили адвокати
13 грудня суд у справі вкотре зірвали. Адвокатка обвинувачених заявила про необхідність відкласти розгляд через лікарняний дитини, проте не надала документів, які б підтвердили цей факт.
30 січня 2025 року відбулися судові дебати, де виступили троє обвинувачених та одна з матерів.
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