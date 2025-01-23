Googlе виграв суд проти російських пропагандистів
Категорія
Технології
Дата публікації

Googlе виграв суд проти російських пропагандистів

Googlе
Джерело:  DW

Високий суд Англії та Уельсу в Лондоні на постійній основі заборонив примусове виконання рішень російських судів щодо компанії Google стосовно закриття російських облікових записів Google і YouTube. 

Головні тези:

  • Високий суд Англії та Уельсу заборонив російським судам відкривати справи проти Google щодо закриття російських облікових записів Google і YouTube.
  • Суддя Ендрю Хеншоу вирішив, що спори між Google та YouTube та російськими пропагандистськими медіа будуть розглядатися лише у Великобританії чи США.
  • Ухвала британського суду також вказує на абсурдні позови Росії, яка вимагала розблокування YouTube-каналів та накладення астрономічних штрафів на Google.

Що відомо про виграшну справу Googlе у суді проти російських пропагандистів

Зазначається, що відповідно до письмової судової постанови, пропагандистським медіакомпаніям РФ АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телебачення (телеканал "Спас") та НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") заборонено відкривати нові або продовжувати чинні процеси проти Google у зв’язку із блокуванням їхніх YouTube-каналів.

Відповідно до рішення судді Ендрю Хеншоу, суперечки за участю Google та YouTube розглядатимуться виключно у юрисдикціях Великобританії чи США.

Googlе виграв суд в російських пропагандистів
Googlе

В ухвалі британського суду зазначено також, що загальна сума деяких штрафів, накладених у Росії на компанію Google у зв'язку із закриттям російських акаунтів Google і YouTube, у 20 трильйонів разів перевищує загальносвітовий валовий внутрішній продукт.

Що відомо про абсурдні позови Росії проти Google та YouTube

У Росії висунули Google вимогу щодо розблокування YouTube-каналів країни-агресорки, погрожуючи при цьому абсурдними штрафами на астрономічні суми. 

За інформацією російських ЗМІ, суд країни-агресорки забов’язав Google припинити блокування російських YouTube-каналів, погрожуючи при цьому штрафами, які будуть подвоюватись щотижня.

Під час телефонної розмови з журналістами видання кремлівський речник Дмитро Пєсков визнав, що навіть не може вимовити ці астрономічні суми, однак назвав їх вражаючими та сповненими символізму.

Він заявив, що Google нібито не має права блокувати російські YouTube-канали.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські пропагандисти поширюють дипфейк з актором Віллемом Дефо. Він нібито ображає Україну
Центр протидії дезінформації
Віллем Дефо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів РФ
Володимир Зеленський
Зеленський ввів нові санкції проти пропагандистів РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Служіння Путіну та виправдовування війни. Як російське психологічне товариство стало інструментом пропаганди
Служіння Путіну та виправдовування війни. Як російське психологічне товариство стало інструментом пропаганди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?