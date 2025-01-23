Високий суд Англії та Уельсу в Лондоні на постійній основі заборонив примусове виконання рішень російських судів щодо компанії Google стосовно закриття російських облікових записів Google і YouTube.

Що відомо про виграшну справу Googlе у суді проти російських пропагандистів

Зазначається, що відповідно до письмової судової постанови, пропагандистським медіакомпаніям РФ АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телебачення (телеканал "Спас") та НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") заборонено відкривати нові або продовжувати чинні процеси проти Google у зв’язку із блокуванням їхніх YouTube-каналів.

Відповідно до рішення судді Ендрю Хеншоу, суперечки за участю Google та YouTube розглядатимуться виключно у юрисдикціях Великобританії чи США.

Googlе

В ухвалі британського суду зазначено також, що загальна сума деяких штрафів, накладених у Росії на компанію Google у зв'язку із закриттям російських акаунтів Google і YouTube, у 20 трильйонів разів перевищує загальносвітовий валовий внутрішній продукт.

Що відомо про абсурдні позови Росії проти Google та YouTube

У Росії висунули Google вимогу щодо розблокування YouTube-каналів країни-агресорки, погрожуючи при цьому абсурдними штрафами на астрономічні суми.

За інформацією російських ЗМІ, суд країни-агресорки забов’язав Google припинити блокування російських YouTube-каналів, погрожуючи при цьому штрафами, які будуть подвоюватись щотижня.

Під час телефонної розмови з журналістами видання кремлівський речник Дмитро Пєсков визнав, що навіть не може вимовити ці астрономічні суми, однак назвав їх вражаючими та сповненими символізму.

Він заявив, що Google нібито не має права блокувати російські YouTube-канали.