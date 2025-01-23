Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне на постоянной основе запретил принудительное выполнение решений российских судов в отношении компании Google по закрытию российских аккаунтов Google и YouTube.

Что известно о выигрышном деле Googlе в суде против российских пропагандистов

Отмечается, что согласно письменному судебному постановлению, пропагандистским медиакомпаниям РФ АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телевидения (телеканал "Спас") и НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") запрещено открывать новые действующие процессы против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов.

Согласно решению судьи Эндрю Хеншоу, споры с участием Google и YouTube будут рассматриваться исключительно в юрисдикциях Великобритании или США.

Google

В определении британского суда отмечено также, что общая сумма некоторых штрафов, наложенных в России на компанию Google в связи с закрытием российских аккаунтов Google и YouTube, в 20 триллионов раз превышает общемировой валовой внутренний продукт.

Что известно об абсурдных исках России против Google и YouTube

В России выдвинули Google требование разблокировать YouTube-каналы страны-агрессорки, угрожая при этом абсурдными штрафами на астрономические суммы.

По информации российских СМИ, суд страны-агрессорки обязал Google прекратить блокировку российских YouTube-каналов, угрожая при этом штрафами, которые будут удваиваться еженедельно.

Во время телефонного разговора с журналистами издания кремлевский представитель Дмитрий Песков признал, что даже не может произнести эти астрономические суммы, однако назвал их впечатляющими и полными символизма.

Он заявил, что Google вроде бы не имеет права блокировать российские YouTube-каналы.