Googlе выиграл суд против российских пропагандистов
Категория
Технологии
Дата публикации

Googlе выиграл суд против российских пропагандистов

Google
Читати українською
Источник:  DW

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне на постоянной основе запретил принудительное выполнение решений российских судов в отношении компании Google по закрытию российских аккаунтов Google и YouTube.

Главные тезисы

  • Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским судам рассматривать дела против Google по закрытию российских аккаунтов Google и YouTube.
  • Судья Эндрю Хеншоу принял решение о том, что споры между Google и российскими пропагандистскими медиа будут рассматриваться только в Великобритании или США.
  • Решение суда запретило пропагандистским медиакомпаниям РФ открывать новые процессы против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов.
  • Сумма штрафов, наложенных в России на Google, превышает общемировой валовой внутренний продукт в 20 триллионов раз.

Что известно о выигрышном деле Googlе в суде против российских пропагандистов

Отмечается, что согласно письменному судебному постановлению, пропагандистским медиакомпаниям РФ АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телевидения (телеканал "Спас") и НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") запрещено открывать новые действующие процессы против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов.

Согласно решению судьи Эндрю Хеншоу, споры с участием Google и YouTube будут рассматриваться исключительно в юрисдикциях Великобритании или США.

Googlе выиграл суд у российских пропагандистов
Google

В определении британского суда отмечено также, что общая сумма некоторых штрафов, наложенных в России на компанию Google в связи с закрытием российских аккаунтов Google и YouTube, в 20 триллионов раз превышает общемировой валовой внутренний продукт.

Что известно об абсурдных исках России против Google и YouTube

В России выдвинули Google требование разблокировать YouTube-каналы страны-агрессорки, угрожая при этом абсурдными штрафами на астрономические суммы.

По информации российских СМИ, суд страны-агрессорки обязал Google прекратить блокировку российских YouTube-каналов, угрожая при этом штрафами, которые будут удваиваться еженедельно.

Во время телефонного разговора с журналистами издания кремлевский представитель Дмитрий Песков признал, что даже не может произнести эти астрономические суммы, однако назвал их впечатляющими и полными символизма.

Он заявил, что Google вроде бы не имеет права блокировать российские YouTube-каналы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские пропагандисты распространяют дипфейк с актером Уиллемом Дефо. Он якобы оскорбляет Украину
ЦПД
Уиллем Дефо
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов РФ
Владимир Зеленский
Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Служение Путину и оправдывание войны. Как русское психологическое общество стало инструментом пропаганды
Служение Путину и оправдывание войны. Как русское психологическое общество стало инструментом пропаганды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?