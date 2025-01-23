Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне на постоянной основе запретил принудительное выполнение решений российских судов в отношении компании Google по закрытию российских аккаунтов Google и YouTube.
Главные тезисы
- Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским судам рассматривать дела против Google по закрытию российских аккаунтов Google и YouTube.
- Судья Эндрю Хеншоу принял решение о том, что споры между Google и российскими пропагандистскими медиа будут рассматриваться только в Великобритании или США.
- Решение суда запретило пропагандистским медиакомпаниям РФ открывать новые процессы против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов.
- Сумма штрафов, наложенных в России на Google, превышает общемировой валовой внутренний продукт в 20 триллионов раз.
Что известно о выигрышном деле Googlе в суде против российских пропагандистов
Отмечается, что согласно письменному судебному постановлению, пропагандистским медиакомпаниям РФ АНО "ТВ-Новости" (телеканал Russia Today), Фонду православного телевидения (телеканал "Спас") и НАО "Царьград медиа" (телеканал "Царьград") запрещено открывать новые действующие процессы против Google в связи с блокировкой их YouTube-каналов.
Согласно решению судьи Эндрю Хеншоу, споры с участием Google и YouTube будут рассматриваться исключительно в юрисдикциях Великобритании или США.
В определении британского суда отмечено также, что общая сумма некоторых штрафов, наложенных в России на компанию Google в связи с закрытием российских аккаунтов Google и YouTube, в 20 триллионов раз превышает общемировой валовой внутренний продукт.
Что известно об абсурдных исках России против Google и YouTube
В России выдвинули Google требование разблокировать YouTube-каналы страны-агрессорки, угрожая при этом абсурдными штрафами на астрономические суммы.
По информации российских СМИ, суд страны-агрессорки обязал Google прекратить блокировку российских YouTube-каналов, угрожая при этом штрафами, которые будут удваиваться еженедельно.
Во время телефонного разговора с журналистами издания кремлевский представитель Дмитрий Песков признал, что даже не может произнести эти астрономические суммы, однако назвал их впечатляющими и полными символизма.
Он заявил, что Google вроде бы не имеет права блокировать российские YouTube-каналы.
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