Российское психологическое общество активно продвигает нарративы, оправдывающие войну РФ против Украины, представляя ее как "справедливую" и "необходимую". Помимо этого психологи распространяют провоенную риторику среди молодежи.
Главные тезисы
- Российское психологическое общество активно пропагандирует войну против Украины, представляя ее как справедливую и необходимую, распространяя военную риторику среди молодежи.
- Члены РПО получили государственные награды и поддерживают войну, сотрудничая с организациями, находящимися под санкциями ЕС.
- РПТ уменьшает риски ПТСР и манипулирует научными знаниями, чтобы скрыть реальные последствия войны.
- Члены Президиума РПТ активно продвигают провоенные идеи среди молодежи, сотрудничая с милитаристскими организациями.
- Российское психологическое общество использует международное академическое сотрудничество для распространения своих нарративов и легитимизации деятельности, требующей немедленной реакции международного сообщества.
Как русские психологи пропагандируют войну под видом науки
Киевская школа экономики (KSE) представила новый отчет, посвященный деятельности Российского психологического общества (РПТ) — крупнейшего профессионального союза психологов в России — после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В отчете проанализировано, как РПТ активно продвигает нарративы, оправдывающие агрессию России против Украины, представляя ее как "справедливую" и "необходимую". Организация также участвует в распространении провоенной риторики среди молодежи и сотрудничает с российскими властями и находящимися под санкциями организациями.
Лояльность к российским властям и поддержка войны
Эксперты отмечают, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 13 членов Президиума РПТ получили государственные награды, а двое из них — Эдуард Галазинский и Игорь Гайдамашко — публично поддержали войну, подписав коллективное обращение в поддержку так называемой "специальной военной операции".
Манипуляции с психическим здоровьем и пропаганда
Деятельность общества направлена на поддержку военных, однако вместо реальной помощи оно пропагандирует войну как необходимую меру, скрывая ее реальные последствия.
В своей работе организация умаляет риски посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других негативных последствий войны, используя научные знания как инструмент государственной пропаганды.
Милитаризация молодежи
Члены Президиума РПТ активно продвигают провоенные идеи среди молодежи, интегрируя их в образовательные программы и сотрудничая с организациями типа "ЮнАрмии", чтобы насаждать милитаристические взгляды детям.
Использование международных связей
Российское психологическое общество также стремится использовать международное академическое сотрудничество для распространения своих нарративов. Взаимодействуя с международным научным сообществом РПТ пытается легитимизировать свою деятельность и интегрировать пропагандистские идеи в мировой академический дискурс.
Полностью ознакомиться с отчетом можно по призванию .
Кремлевская пропаганда готовит россиян к десятилетней войне с Украиной
Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.
Российскую общественность ежедневно убеждают в том, что РФ сможет добиться своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.
Медведев, в частности, заявил, что не зря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагал возможность вступления Украины в Альянс в течение следующих десяти лет. Политик заключил, что Украина «никогда не присоединится к НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому вполне возможно, что пресловутой «страны 404» тоже не будет».
Аналитики отметили, что, хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, этот подтекст присутствовал в его заявлениях.
РосСМИ массово начали публиковать заголовки типа «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году» и «Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-