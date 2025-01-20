Служение Путину и оправдывание войны. Как русское психологическое общество стало инструментом пропаганды
Категория
Мир
Дата публикации

Служение Путину и оправдывание войны. Как русское психологическое общество стало инструментом пропаганды

Служение Путину и оправдывание войны. Как русское психологическое общество стало инструментом пропаганды
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Источник:  KSE

Российское психологическое общество активно продвигает нарративы, оправдывающие войну РФ против Украины, представляя ее как "справедливую" и "необходимую". Помимо этого психологи распространяют провоенную риторику среди молодежи.

Главные тезисы

  • Российское психологическое общество активно пропагандирует войну против Украины, представляя ее как справедливую и необходимую, распространяя военную риторику среди молодежи.
  • Члены РПО получили государственные награды и поддерживают войну, сотрудничая с организациями, находящимися под санкциями ЕС.
  • РПТ уменьшает риски ПТСР и манипулирует научными знаниями, чтобы скрыть реальные последствия войны.
  • Члены Президиума РПТ активно продвигают провоенные идеи среди молодежи, сотрудничая с милитаристскими организациями.
  • Российское психологическое общество использует международное академическое сотрудничество для распространения своих нарративов и легитимизации деятельности, требующей немедленной реакции международного сообщества.

Как русские психологи пропагандируют войну под видом науки

Киевская школа экономики (KSE) представила новый отчет, посвященный деятельности Российского психологического общества (РПТ) — крупнейшего профессионального союза психологов в России — после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В отчете проанализировано, как РПТ активно продвигает нарративы, оправдывающие агрессию России против Украины, представляя ее как "справедливую" и "необходимую". Организация также участвует в распространении провоенной риторики среди молодежи и сотрудничает с российскими властями и находящимися под санкциями организациями.

РПТ (фото — из открытых источников)

Лояльность к российским властям и поддержка войны

Эксперты отмечают, что с 24 февраля 2022 года по меньшей мере 13 членов Президиума РПТ получили государственные награды, а двое из них — Эдуард Галазинский и Игорь Гайдамашко — публично поддержали войну, подписав коллективное обращение в поддержку так называемой "специальной военной операции".

Кроме того, РПТ сотрудничает с находящимися под санкциями ЕС организациями, в частности с фондом "Защитники Отечества" и обществом "Знания" . Некоторые члены общества занимают должности в этих структурах, а вице-президент РПТ Юлия Шойгу входит в санкционные списки.

Манипуляции с психическим здоровьем и пропаганда

Деятельность общества направлена на поддержку военных, однако вместо реальной помощи оно пропагандирует войну как необходимую меру, скрывая ее реальные последствия.

В своей работе организация умаляет риски посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и других негативных последствий войны, используя научные знания как инструмент государственной пропаганды.

Милитаризация молодежи

Члены Президиума РПТ активно продвигают провоенные идеи среди молодежи, интегрируя их в образовательные программы и сотрудничая с организациями типа "ЮнАрмии", чтобы насаждать милитаристические взгляды детям.

Подобная деятельность создает долгосрочные угрозы европейской безопасности и психическому здоровью подрастающего поколения, фактически готовя его к будущим военным конфликтам.

Использование международных связей

Российское психологическое общество также стремится использовать международное академическое сотрудничество для распространения своих нарративов. Взаимодействуя с международным научным сообществом РПТ пытается легитимизировать свою деятельность и интегрировать пропагандистские идеи в мировой академический дискурс.

Отчет KSE подчеркивает, что деятельность РПТ, направленная на формирование провоенной идеологии и манипулирования наукой в интересах государственной пропаганды, требует немедленной реакции со стороны международного научного и профессионального сообщества.

Полностью ознакомиться с отчетом можно по призванию .

Кремлевская пропаганда готовит россиян к десятилетней войне с Украиной

Российские государственные СМИ распространяют заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в котором он прогнозирует, что «украинское государство перестанет существовать до 2034 года». Таким образом, пропаганда готовит россиян к продолжительной войне в Украине.

Российскую общественность ежедневно убеждают в том, что РФ сможет добиться своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десятилетия.

Медведев, в частности, заявил, что не зря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предполагал возможность вступления Украины в Альянс в течение следующих десяти лет. Политик заключил, что Украина «никогда не присоединится к НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому вполне возможно, что пресловутой «страны 404» тоже не будет».

Аналитики отметили, что, хотя Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, этот подтекст присутствовал в его заявлениях.

РосСМИ массово начали публиковать заголовки типа «Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году» и «Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года».

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