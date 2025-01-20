Російське психологічне товариство активно просуває наративи, що виправдовують війну РФ проти України, представляючи її як “справедливу” та “необхідну”. Окрім цього психологи поширюють провійськову риторику серед молоді.

Як російські психологи пропагандують війну під виглядом науки

Київська школа економіки (KSE) презентувала новий звіт, присвячений діяльності Російського психологічного товариства (РПТ) — найбільшої професійної спілки психологів у Росії — після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У звіті проаналізовано, як РПТ активно просуває наративи, що виправдовують агресію Росії проти України, представляючи її як “справедливу” та “необхідну”. Організація також бере участь у поширенні провійськової риторики серед молоді та співпрацює з російською владою й організаціями, що перебувають під санкціями.

РПТ (фото — з відкритих джерел)

Лояльність до російської влади та підтримка війни

Експерти зазначають що, з 24 лютого 2022 року щонайменше 13 членів Президії РПТ отримали державні нагороди, а двоє з них — Едуард Галазінський та Ігор Гайдамашко — публічно підтримали війну, підписавши колективне звернення на підтримку так званої "спеціальної військової операції".

Крім того, РПТ співпрацює з організаціями, що перебувають під санкціями ЄС, зокрема з фондом "Захисники Вітчизни" та товариством "Знання". Деякі члени товариства обіймають посади в цих структурах, а віцепрезидент РПТ Юлія Шойгу входить до санкційних списків. Поширити

Маніпуляції з психічним здоров'ям та пропаганда

Діяльність товариства спрямована на підтримку військових, однак замість реальної допомоги воно пропагує війну як необхідний захід, приховуючи її реальні наслідки.

У своїй роботі організація применшує ризики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та інших негативних наслідків війни, використовуючи наукові знання як інструмент державної пропаганди.

Мілітаризація молоді

Члени Президії РПТ активно просувають провійськові ідеї серед молоді, інтегруючи їх у освітні програми та співпрацюючи з організаціями на кшталт "ЮнАрмії", щоб насаджувати мілітаристичні погляди дітям.

Подібна діяльність створює довгострокові загрози для європейської безпеки та психічного здоров'я підростаючого покоління, фактично готуючи його до майбутніх військових конфліктів. Поширити

Використання міжнародних зв'язків

Російське психологічне товариство також прагне використати міжнародну академічну співпрацю для поширення своїх наративів. Взаємодіючи з міжнародною науковою спільнотою, РПТ намагається легітимізувати свою діяльність та інтегрувати пропагандистські ідеї у світовий академічний дискурс.

Звіт KSE підкреслює, що діяльність РПТ, спрямована на формування провійськової ідеології та маніпулювання наукою в інтересах державної пропаганди, потребує негайної реакції з боку міжнародної наукової та професійної спільноти. Поширити

Повністю ознайомитися зі звітом можна за покликанням.

Кремлівська пропаганда готує росіян до десятирічної війни з Україною

Російські державні ЗМІ поширюють заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, в якій він прогнозує, що «українська держава припинить існувати до 2034 року». Таким чином, пропаганда готує росіян до тривалої війни в Україні.

Російську громадськість щодня переконують в тому, що РФ зможе досягти своєї мети знищити українську державність протягом десятиліття.

Медведєв, зокрема, заявив, що не дарма генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припускав можливість вступу України до Альянсу протягом наступних десяти років. Політик зробив висновок, що Україна «ніколи не приєднається до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому цілком можливо, що горезвісної «країни 404» також не існуватиме».

Аналітики зазначили, що хоча Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, цей підтекст був чітко присутній у його заявах.

РосЗМІ масово почали публікувати заголовки на кшталт «Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році» та «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року».