Дело об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье — обвиняемые получили реальные сроки заключения

Воловецкий районный суд Закарпатской области 7 февраля вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Суд отправил насильников 14-летней девочки из Закарпатья за решетку

Оснований для освобождения от наказания с испытательным сроком суд не установил, сообщили в юридической компании "Миллер", адвокаты которой представляли интересы потерпевшей.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального ущерба суд взыскал с обвиняемых только 300 тысяч гривен, часть они уже возместили.

Юношей взяли под стражу прямо в зале суда.

Адвокаты потерпевшей предполагают, что сторона обвинения будет подавать апелляцию. Поделиться

Напомним, преступление произошло в августе 2021 года. Тогда 14-летняя девушка из Закарпатья по приглашению парня, с которым была в дружеских отношениях, пришла в подвал. Там их ждали еще двое подростков. Чтобы пострадавшая не сопротивлялась, один из юношей ударил ее в живот, а другой наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между своими ногами.

После того, как ребята сняли с девушки одежду, они по очереди насиловали ее, снимая все на телефон. Впоследствии видео распространили учащимся школы.

Суд вынес приговор почти через 2 года — в марте 2023-го — обидчикам назначили по 5 лет заключения, но из-за того, что они не достигли совершеннолетия, суд освободил их от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

Прокуроры подали апелляцию, а приговор отменили.

Представители обвиняемых всячески пытались затянуть рассмотрение дела, а в октябре 2024 года их адвокаты сорвали судебные прения. Они подали ходатайство о закрытии дела, но суд его не удовлетворил. Поделиться

Кроме того, двое обвиняемых пытались избежать наказания из-за мобилизации в армию.

Мы привлекли общественную поддержку. Через сутки в Минобороны отреагировали на незаконную мобилизацию обвиняемых и отказали им. Мы не оставляли без реакции каждое злоупотребление обвиняемых и их адвокатов, и, наконец, не дали затянуть дело, отправить его на новое судебное разбирательство и одержали победу, — сообщили адвокаты.

13 декабря суд по делу еще раз сорвали. Адвокат обвиняемых заявила о необходимости отложить разбирательство из-за больничного ребенка, однако не предоставила документов, подтверждающих этот факт.

30 января 2025 года состоялись судебные прения, где выступили трое обвиняемых и одна из матерей.