Дело об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье — обвиняемые получили реальные сроки заключения

Воловецкий районный суд Закарпатской области 7 февраля вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Главные тезисы
- Судебное разбирательство по делу об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье завершилось вынесением реальных сроков заключения для обвиняемых.
- Обвиняемые пытались избежать наказания, но благодаря общественной поддержке и действиям адвокатов было обеспечено правосудие.
- Преступление произошло в августе 2021 года, когда несовершеннолетняя девушка была изнасилована несколькими подростками, снявшими происходящее на видео и распространившими его в школе.
- Суд отменил приговор обидчикам из-за их несовершеннолетия, назначив лишь испытательный срок, однако прокуроры подали апелляцию.
- В ходе судебных прений обвиняемые не признали вины, вызвав негативную реакцию социума и потерпевшей стороны, демонстрируя отсутствие раскаяния.
Суд отправил насильников 14-летней девочки из Закарпатья за решетку
Оснований для освобождения от наказания с испытательным сроком суд не установил, сообщили в юридической компании "Миллер", адвокаты которой представляли интересы потерпевшей.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального ущерба суд взыскал с обвиняемых только 300 тысяч гривен, часть они уже возместили.
Юношей взяли под стражу прямо в зале суда.
Напомним, преступление произошло в августе 2021 года. Тогда 14-летняя девушка из Закарпатья по приглашению парня, с которым была в дружеских отношениях, пришла в подвал. Там их ждали еще двое подростков. Чтобы пострадавшая не сопротивлялась, один из юношей ударил ее в живот, а другой наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между своими ногами.
После того, как ребята сняли с девушки одежду, они по очереди насиловали ее, снимая все на телефон. Впоследствии видео распространили учащимся школы.
Суд вынес приговор почти через 2 года — в марте 2023-го — обидчикам назначили по 5 лет заключения, но из-за того, что они не достигли совершеннолетия, суд освободил их от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.
Прокуроры подали апелляцию, а приговор отменили.
Кроме того, двое обвиняемых пытались избежать наказания из-за мобилизации в армию.
Мы привлекли общественную поддержку. Через сутки в Минобороны отреагировали на незаконную мобилизацию обвиняемых и отказали им. Мы не оставляли без реакции каждое злоупотребление обвиняемых и их адвокатов, и, наконец, не дали затянуть дело, отправить его на новое судебное разбирательство и одержали победу, — сообщили адвокаты.
13 декабря суд по делу еще раз сорвали. Адвокат обвиняемых заявила о необходимости отложить разбирательство из-за больничного ребенка, однако не предоставила документов, подтверждающих этот факт.
30 января 2025 года состоялись судебные прения, где выступили трое обвиняемых и одна из матерей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-