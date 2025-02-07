Дело об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье — обвиняемые получили реальные сроки заключения
Категория
Украина
Дата публикации

Дело об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье — обвиняемые получили реальные сроки заключения

Суд
Читати українською
Источник:  online.ua

Воловецкий районный суд Закарпатской области 7 февраля вынес приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Главные тезисы

  • Судебное разбирательство по делу об изнасиловании девочки-подростка на Закарпатье завершилось вынесением реальных сроков заключения для обвиняемых.
  • Обвиняемые пытались избежать наказания, но благодаря общественной поддержке и действиям адвокатов было обеспечено правосудие.
  • Преступление произошло в августе 2021 года, когда несовершеннолетняя девушка была изнасилована несколькими подростками, снявшими происходящее на видео и распространившими его в школе.
  • Суд отменил приговор обидчикам из-за их несовершеннолетия, назначив лишь испытательный срок, однако прокуроры подали апелляцию.
  • В ходе судебных прений обвиняемые не признали вины, вызвав негативную реакцию социума и потерпевшей стороны, демонстрируя отсутствие раскаяния.

Суд отправил насильников 14-летней девочки из Закарпатья за решетку

Оснований для освобождения от наказания с испытательным сроком суд не установил, сообщили в юридической компании "Миллер", адвокаты которой представляли интересы потерпевшей.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Из заявленных 450 тысяч гривен морального ущерба суд взыскал с обвиняемых только 300 тысяч гривен, часть они уже возместили.

Юношей взяли под стражу прямо в зале суда.

Адвокаты потерпевшей предполагают, что сторона обвинения будет подавать апелляцию.

Напомним, преступление произошло в августе 2021 года. Тогда 14-летняя девушка из Закарпатья по приглашению парня, с которым была в дружеских отношениях, пришла в подвал. Там их ждали еще двое подростков. Чтобы пострадавшая не сопротивлялась, один из юношей ударил ее в живот, а другой наклонил несовершеннолетнюю и сжал ее голову между своими ногами.

После того, как ребята сняли с девушки одежду, они по очереди насиловали ее, снимая все на телефон. Впоследствии видео распространили учащимся школы.

Суд вынес приговор почти через 2 года — в марте 2023-го — обидчикам назначили по 5 лет заключения, но из-за того, что они не достигли совершеннолетия, суд освободил их от отбывания наказания, назначив испытательный срок на 2 года.

Прокуроры подали апелляцию, а приговор отменили.

Представители обвиняемых всячески пытались затянуть рассмотрение дела, а в октябре 2024 года их адвокаты сорвали судебные прения. Они подали ходатайство о закрытии дела, но суд его не удовлетворил.

Кроме того, двое обвиняемых пытались избежать наказания из-за мобилизации в армию.

Мы привлекли общественную поддержку. Через сутки в Минобороны отреагировали на незаконную мобилизацию обвиняемых и отказали им. Мы не оставляли без реакции каждое злоупотребление обвиняемых и их адвокатов, и, наконец, не дали затянуть дело, отправить его на новое судебное разбирательство и одержали победу, — сообщили адвокаты.

13 декабря суд по делу еще раз сорвали. Адвокат обвиняемых заявила о необходимости отложить разбирательство из-за больничного ребенка, однако не предоставила документов, подтверждающих этот факт.

30 января 2025 года состоялись судебные прения, где выступили трое обвиняемых и одна из матерей.

Потерпевшая сторона так и не увидела искреннего раскаяния и признания вины. Только очередные нарративы о несовершеннолетней пострадавшей, якобы самой виновной, и "детях", которые почему-то готовы уже мобилизоваться, но не готовы нести реальные и справедливые последствия за свои действия. После этого правом реплики воспользовались представители потерпевшей и судья удалился в совещательную комнату принимать решение, — отметили в "Миллере".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прославлял агрессию РФ против Украины. Актер-путинист Машков заочно получил приговор суда
СБУ
Машков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Финляндии судят российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине
Петровский
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Googlе выиграл суд против российских пропагандистов
Google

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?