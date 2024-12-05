В Финляндии судят российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

В Финляндии судят российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине

Петровский
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Источник:  Yle

Прокурор попросил уездный суд Хельсинки в Финляндии приговорить одного из лидеров российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского (Воислав Торден) к пожизненному сроку заключения. Россиянина обвиняют в ряде военных преступлений в Украине.

Главные тезисы

  • Прокуратура Финляндии требует пожизненного заключения для российского неонациста Петровского за военные преступления в Украине.
  • Обвинения включают убийства и ранения украинских военных в Луганской области, подтвержденные видеозаписями от участников группировки.
  • Петровский ранее проживал в Финляндии под другим именем и находится под санкциями от различных стран, включая ЕС и США.

Российский неонацист Петровский может сесть за решетку пожизненно

По данным следствия, Петровский и участники его группы убили 22 и ранили 4 украинских военных осенью 2014 во время участия в боях в Луганской области против ВСУ на стороне сепаратистов, поддерживаемых Россией. Доказательства обвинения основаны на видеозаписях, которые снимали и публиковали участники "Русича".

Сторона обвинения утверждает, что Русич — это российская военная группировка с неонацистской идеологией, а Петровский, будучи заместителем командира, отвечал за организацию преступлений.

Адвокат Петровского Хейкки Лампела заявил, что его подзащитный отрицает все обвинения в военных преступлениях. Он утверждает, что группа "Русич" не придерживается неонацистской идеологии.

В свою очередь прокурор требует пожизненного заключения для Петровского. Как пишет издание, это дело уникально, поскольку это первый случай в истории Финляндии, когда выдвигаются обвинения в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Российский неонацист Ян Петровский

Что известно о Яна Петровском (Тордена)

Торден был арестован в Финляндии 20 июля 2023 года у входа на самолет рейса в Ниццу, Франция, когда патруль пограничной службы осуществлял там контроль для иностранцев. В аэропорту Хельсинки-Вантаа Торден предъявил российский паспорт и вид на жительство, выданный Финляндией.

На основании своих разведывательных данных пограничная охрана заподозрила, что предыдущее имя Тордена было Ян Петровский. Согласно официальным данным, Петровский имел запрет на въезд во всю Шенгенскую зону, введенную как Норвегией, так и Чехией.

Ян Петровский, ранее воевавший против Украины, проживал в Финляндии под вымышленным именем Воислав Торден. Он находится под санкциями ЕС, США, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Один из районных судов Финляндии 11 декабря 2023 оставил его под стражей. Ранее Петровского уволили из-под стражи 8 декабря, когда Финляндия не разрешила экстрадировать Петровского в Украину. Но финские пограничники сразу же вернули мужчину под стражу из-за того, что он нарушил Закон об иностранцах. Они настаивали на том, чтобы фигуранту продолжили задержание.

8 декабря 2023 г. Финляндия не позволила экстрадировать Петровского в Украину Одной из причин отказа Верховный суд назвал условия содержания в украинских тюрьмах.

В тот же день Офис генерального прокурора Украины отреагировал на отказ. Представитель ОГПУ Андрей Гулкевич сказал, что ведомство продолжает искать пути задержания и экстрадиции в Украине.

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