У Фінляндії судять російського неонациста Петровського за воєнні злочини в Україні

Прокурор попросив повітовий суд Гельсінкі у Фінляндії засудити одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воіслав Торден) до довічного терміну ув'язнення. Росіянина звинувачують у низці воєнних злочинів в Україні.

Російський неонацист Петровський може сісти за ґрати довічно

За даними слідства, Петровський і учасники його групи вбили 22 і поранили 4 українських військових восени 2014 року під час участі у боях у Луганській області проти ЗСУ на боці сепаратистів, підтримуваних Росією. Докази обвинувачення ґрунтуються на відеозаписах, які знімали й публікували учасники "Русича".

Сторона обвинувачення стверджує, що "Русич" — це російське військове угруповання з неонацистською ідеологією, а Петровський, будучи заступником командира, відповідав за організацію злочинів.

Адвокат Петровського Хейккі Лампела водночас заявив, що його підзахисний заперечує всі звинувачення у воєнних злочинах. Він стверджує, що група "Русич" не дотримується неонацистської ідеології.

Своєю чергою прокурор вимагає довічного ув’язнення для Петровського. Як пише видання, ця справа є унікальною, оскільки це перший випадок в історії Фінляндії, коли висуваються звинувачення у воєнних злочинах, які були скоєні в Україні. Поширити

Російський неонацист Ян Петровський

Що відомо про Яна Петровського (Тордена)

Тордена заарештували у Фінляндії 20 липня 2023 року біля входу на літак рейсу до Ніцци, Франція, коли патруль прикордонної служби здійснював там контроль для іноземців. В аеропорту Гельсінкі-Вантаа Торден пред'явив російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією.

На підставі своїх розвідувальних даних прикордонна охорона запідозрила, що попереднє ім'я Тордена було Ян Петровський. Згідно з офіційними даними, Петровський мав заборону на в’їзд до всієї Шенгенської зони, введену як Норвегією, так і Чехією.

Ян Петровський, який раніше воював проти України, проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям Воїслав Торден. Він перебуває під санкціями ЄС, США, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії.

Один із районних судів Фінляндії 11 грудня 2023 року залишив його під вартою. Раніше Петровського звільнили з-під варти 8 грудня, коли Фінляндія не дозволила екстрадувати Петровського в Україну. Але фінські прикордонники одразу ж повернули чоловіка під варту на підставі того, що він порушив Закон про іноземців. Вони наполягали, щоб фігуранту продовжили затримання. Поширити

8 грудня 2023 року Фінляндія не дозволила екстрадувати Петровського в Україну. Однією із причин відмови Верховний суд назвав умови утримання в українських тюрмах. Там зазначили, що Європейський суд з прав людини визнав, що в українських в'язницях порушують третю статтю Конвенції з прав людини.