У Фінляндії судять російського неонациста Петровського за воєнні злочини в Україні

Прокурор попросив повітовий суд Гельсінкі у Фінляндії засудити одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воіслав Торден) до довічного терміну ув'язнення. Росіянина звинувачують у низці воєнних злочинів в Україні.
Головні тези:
- Прокуратура Фінляндії вимагає довічного ув’язнення для російського неонациста Петровського за воєнні злочини в Україні.
- Петровського звинувачують у вбивстві та пораненні українських військових під час бойових дій у Луганській області.
- Обвинувачення ґрунтуються на відеозаписах, опублікованих учасниками неонацистського угрупування. Петровський заперечує звинувачення.
Російський неонацист Петровський може сісти за ґрати довічно
За даними слідства, Петровський і учасники його групи вбили 22 і поранили 4 українських військових восени 2014 року під час участі у боях у Луганській області проти ЗСУ на боці сепаратистів, підтримуваних Росією. Докази обвинувачення ґрунтуються на відеозаписах, які знімали й публікували учасники "Русича".
Сторона обвинувачення стверджує, що "Русич" — це російське військове угруповання з неонацистською ідеологією, а Петровський, будучи заступником командира, відповідав за організацію злочинів.
Адвокат Петровського Хейккі Лампела водночас заявив, що його підзахисний заперечує всі звинувачення у воєнних злочинах. Він стверджує, що група "Русич" не дотримується неонацистської ідеології.
Що відомо про Яна Петровського (Тордена)
Тордена заарештували у Фінляндії 20 липня 2023 року біля входу на літак рейсу до Ніцци, Франція, коли патруль прикордонної служби здійснював там контроль для іноземців. В аеропорту Гельсінкі-Вантаа Торден пред'явив російський паспорт і посвідку на проживання, видану Фінляндією.
На підставі своїх розвідувальних даних прикордонна охорона запідозрила, що попереднє ім'я Тордена було Ян Петровський. Згідно з офіційними даними, Петровський мав заборону на в’їзд до всієї Шенгенської зони, введену як Норвегією, так і Чехією.
Ян Петровський, який раніше воював проти України, проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям Воїслав Торден. Він перебуває під санкціями ЄС, США, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії.
8 грудня 2023 року Фінляндія не дозволила екстрадувати Петровського в Україну. Однією із причин відмови Верховний суд назвав умови утримання в українських тюрмах. Там зазначили, що Європейський суд з прав людини визнав, що в українських в'язницях порушують третю статтю Конвенції з прав людини.
Того ж дня Офіс генерального прокурора України відреагував на відмову. Представник ОГПУ Андрій Гулкевич сказав, що відомство продовжує шукати шляхи затримання та екстрадиції в Україну.
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