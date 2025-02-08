Critics Choice Awards-2025. Який фільм здобув головну перемогу
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Critics Choice Awards-2025. Який фільм здобув головну перемогу

Відомі переможці Critics Choice Awards-2025
Джерело:  The New York Times

У США відгриміла щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, яку присуджує Асоціація телекінокритиків за досягнення у кінематографі. Цьогоріч тріумфаторкою стала американська комедійна драма "Анора". 

Головні тези:

  • Фільми “Wicked: Чародійка”, “Субстанція” та “Емілія Перес” отримали по три статуетки у різних номінаціях.
  • Журі також відзначило талановиту акторську гру Демі Мур.

Відомі переможці Critics Choice Awards-2025

Головними тріумфаторами премії стали фільми "Wicked: Чародійка", "Субстанція" та "Емілія Перес".

Що важливо розуміти, саме вони змогли вибороти одразу по три статуетки у різних номінаціях.

Попри це, звання найкращого фільму отримала лише американська комедійна драма "Анора".

У центрі сюжету — історія молодої стриптизерки, яка мешкає на Брайтон-Біч у США.

У дівчини починаються стосунки з сином олігарха. Головні ролі зіграли актори Майкі Медісон та Марк Ейдельштейн.

Найкращим актором визнали Едрієна Броуді за роль у фільмі "Бруталіст".

А от Демі Мур отримала нагороду у категорії "Найкраща акторка" за фільм "Субстанція".

Список переможців Critics Choice Awards-2025:

  • Найкращий режисер: Джон М. Чу "Wicked: Чарівниця"

  • Найкраща операторська робота: Джарін Блашке "Носферату"

  • Найкращий монтаж: Марко Коста "Претенденти"

  • Найкращий актор другого плану: Кіран Калкін "Справжній біль"

  • Найкраща акторка другого плану: Зої Салдана "Емілія Перес"

  • Найкращий молодий актор: Мейсі Стелла "Моя стара дупа"

  • Найкращий акторський ансамбль: "Конклав"

  • Найкращий оригінальний сценарій: Коралі Фаржа "Субстанція"

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