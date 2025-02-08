Critics Choice Awards-2025. Який фільм здобув головну перемогу

У США відгриміла щорічна церемонія вручення премії Critics Choice Awards, яку присуджує Асоціація телекінокритиків за досягнення у кінематографі. Цьогоріч тріумфаторкою стала американська комедійна драма "Анора".
Головні тези:
- Фільми “Wicked: Чародійка”, “Субстанція” та “Емілія Перес” отримали по три статуетки у різних номінаціях.
- Журі також відзначило талановиту акторську гру Демі Мур.
Відомі переможці Critics Choice Awards-2025
Головними тріумфаторами премії стали фільми "Wicked: Чародійка", "Субстанція" та "Емілія Перес".
Що важливо розуміти, саме вони змогли вибороти одразу по три статуетки у різних номінаціях.
Попри це, звання найкращого фільму отримала лише американська комедійна драма "Анора".
У центрі сюжету — історія молодої стриптизерки, яка мешкає на Брайтон-Біч у США.
У дівчини починаються стосунки з сином олігарха. Головні ролі зіграли актори Майкі Медісон та Марк Ейдельштейн.
Найкращим актором визнали Едрієна Броуді за роль у фільмі "Бруталіст".
А от Демі Мур отримала нагороду у категорії "Найкраща акторка" за фільм "Субстанція".
Список переможців Critics Choice Awards-2025:
Найкращий режисер: Джон М. Чу "Wicked: Чарівниця"
Найкраща операторська робота: Джарін Блашке "Носферату"
Найкращий монтаж: Марко Коста "Претенденти"
Найкращий актор другого плану: Кіран Калкін "Справжній біль"
Найкраща акторка другого плану: Зої Салдана "Емілія Перес"
Найкращий молодий актор: Мейсі Стелла "Моя стара дупа"
Найкращий акторський ансамбль: "Конклав"
Найкращий оригінальний сценарій: Коралі Фаржа "Субстанція"
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