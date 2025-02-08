Critics Choice Awards-2025. Какой фильм одержал победу

В США отгремела ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, которую присуждает Ассоциация телекинокритиков за достижения в кинематографе. В этом году триумфатором стала американская комедийная драма "Анора".
Главные тезисы
- Фильмы "Wicked: Чародея", "Субстанция" и "Эмилия Перес" получили по три статуэтки в разных номинациях.
- Жюри также отметило талантливую актерскую игру Деми Мур.
Известны победители Critics Choice Awards-2025
Главными триумфаторами премии стали фильмы "Wicked: Чародейка", "Субстанция" и "Эмилия Перес".
Что важно понимать, именно они смогли получить сразу по три статуэтки в разных номинациях.
Несмотря на это, звание лучшего фильма получила только американская комедийная драма "Анора".
В центре сюжета — история молодой стриптизерши, проживающей на Брайтон-Бич в США.
У девушки начинаются отношения с сыном олигарха. Главные роли сыграли актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.
Лучшим актером признали Эдриена Броуди за роль в фильме "Бруталист".
А вот Деми Мур получила награду в категории "Лучшая актриса" за фильм "Субстанция".
Список победителей Critics Choice Awards-2025:
Лучший режиссер: Джон М. Чу "Wicked: Волшебница"
Лучшая операторская работа: Джарин Блашке "Носферату"
Лучший монтаж: Марко Коста "Претенденты"
Лучший актер второго плана: Киран Калкин "Настоящая боль"
Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана "Эмилия Перес"
Лучший молодой актер: Мэйси Стелла "Моя старая задница"
Лучший актерский ансамбль: "Конклав"
Лучший оригинальный сценарий: Коралли Фаржа "Субстанция"
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