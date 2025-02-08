Critics Choice Awards-2025. Какой фильм одержал победу
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Critics Choice Awards-2025. Какой фильм одержал победу

Анора
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Источник:  The New York Times

В США отгремела ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards, которую присуждает Ассоциация телекинокритиков за достижения в кинематографе. В этом году триумфатором стала американская комедийная драма "Анора".

Главные тезисы

  • Фильмы "Wicked: Чародея", "Субстанция" и "Эмилия Перес" получили по три статуэтки в разных номинациях.
  • Жюри также отметило талантливую актерскую игру Деми Мур.

Известны победители Critics Choice Awards-2025

Главными триумфаторами премии стали фильмы "Wicked: Чародейка", "Субстанция" и "Эмилия Перес".

Что важно понимать, именно они смогли получить сразу по три статуэтки в разных номинациях.

Несмотря на это, звание лучшего фильма получила только американская комедийная драма "Анора".

В центре сюжета — история молодой стриптизерши, проживающей на Брайтон-Бич в США.

У девушки начинаются отношения с сыном олигарха. Главные роли сыграли актеры Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн.

Лучшим актером признали Эдриена Броуди за роль в фильме "Бруталист".

А вот Деми Мур получила награду в категории "Лучшая актриса" за фильм "Субстанция".

Список победителей Critics Choice Awards-2025:

  • Лучший режиссер: Джон М. Чу "Wicked: Волшебница"

  • Лучшая операторская работа: Джарин Блашке "Носферату"

  • Лучший монтаж: Марко Коста "Претенденты"

  • Лучший актер второго плана: Киран Калкин "Настоящая боль"

  • Лучшая актриса второго плана: Зои Салдана "Эмилия Перес"

  • Лучший молодой актер: Мэйси Стелла "Моя старая задница"

  • Лучший актерский ансамбль: "Конклав"

  • Лучший оригинальный сценарий: Коралли Фаржа "Субстанция"

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