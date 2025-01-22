Деми Мур закрутила роман с молодым актером — фото

В Голливуде в последнее время активно ходят слухи о том, что американская актриса Деми Мур покорила сердце своего коллеги Эндрю Гарфилда. Сами звезды пока эту информацию не подтверждали и не отрицали.

Деми Мур снова влюблена?

Журналисты Daily Mail отмечают, что 62-летняя актриса многократно привлекала к себе внимание молодых мужчин.

На этот раз чарам звезды поддался Эндрю Гарфилд, который младше ее на 21 год. К слову, последний известен широкой публике по роли Питера Паркера в фильмах "Человек-паук".

Фото: flickr.com

Впервые искру между актерами заметили на церемонии награждения премии "Золотой глобус", где Деми Мур, как известно, завоевала свою первую награду за фильм "Субстанция".

За кулисами мероприятия журналисты подловили момент, когда звезды остались лицом к лицу.

Фото: скриншот

На кадрах видно, что в это время они находились наедине. Более того, Деми и Эндрю мило улыбалась друг другу, флиртовала и нежно держалась за руки. Поклонники считают, что между артистами не просто дружба, а романтические отношения. Поделиться

По словам анонимных источников, Мур и Гарфилд и раньше проводили время вместе. К примеру, они встречались в доме обладательницы "Золотого глобуса" в штате Айдахо, США.

Слушайте щемящую речь Деми Мур во время получения "Золотого глобуса"

Голливудская звезда обратила внимание на то, что она посвятила кинематографу более 40 лет собственной жизни, однако только сейчас получила признание, о котором мечтала долгие годы.

Деми Мур откровенно призналась, что довольно долго была полна сомнений и неуверенности в себе.

Как оказалось, продюсеры уверяли ее, что она якобы исключительно попкорн-актриса, которая не сможет сыграть действительно серьезную роль.