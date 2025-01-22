Деми Мур закрутила роман с молодым актером — фото
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Шоу-бизнес
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Деми Мур закрутила роман с молодым актером — фото

Деми Мур
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Источник:  Daily Mail

В Голливуде в последнее время активно ходят слухи о том, что американская актриса Деми Мур покорила сердце своего коллеги Эндрю Гарфилда. Сами звезды пока эту информацию не подтверждали и не отрицали.

Главные тезисы

  • Новый роман Деми Мур снова всколыхнул Голливуд.
  • Актриса с любимым уже проводят время вместе.
  • Деми Мур призналась, каким тяжелым был ее путь к признанию.

Деми Мур снова влюблена?

Журналисты Daily Mail отмечают, что 62-летняя актриса многократно привлекала к себе внимание молодых мужчин.

На этот раз чарам звезды поддался Эндрю Гарфилд, который младше ее на 21 год. К слову, последний известен широкой публике по роли Питера Паркера в фильмах "Человек-паук".

Фото: flickr.com

Впервые искру между актерами заметили на церемонии награждения премии "Золотой глобус", где Деми Мур, как известно, завоевала свою первую награду за фильм "Субстанция".

За кулисами мероприятия журналисты подловили момент, когда звезды остались лицом к лицу.

Фото: скриншот

На кадрах видно, что в это время они находились наедине. Более того, Деми и Эндрю мило улыбалась друг другу, флиртовала и нежно держалась за руки. Поклонники считают, что между артистами не просто дружба, а романтические отношения.

По словам анонимных источников, Мур и Гарфилд и раньше проводили время вместе. К примеру, они встречались в доме обладательницы "Золотого глобуса" в штате Айдахо, США.

Слушайте щемящую речь Деми Мур во время получения "Золотого глобуса"

Голливудская звезда обратила внимание на то, что она посвятила кинематографу более 40 лет собственной жизни, однако только сейчас получила признание, о котором мечтала долгие годы.

Деми Мур откровенно призналась, что довольно долго была полна сомнений и неуверенности в себе.

Как оказалось, продюсеры уверяли ее, что она якобы исключительно попкорн-актриса, которая не сможет сыграть действительно серьезную роль.

30 лет назад продюсер сказал мне, что я попкорн-актриса, и с тех пор это означало для меня, что это не то, что мне позволено иметь и что я могу делать успешные фильмы, зарабатывать много денег, но не могу получать признание. Я согласилась, и я поверила в это, и впоследствии это меня разъело, вплоть до того, что несколько лет назад я решила, что, может быть, это все. Я сделала то, что должна сделать, — подчеркнула Деми Мур.

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