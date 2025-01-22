Демі Мур закрутила роман з молодим актором — фото

У Голлівуді останні часом активно ширяться чутки про те, що американська акторка Демі Мур заполонила серце свого колеги Ендрю Гарфілда. Самі ж зірки поки цю інформацію не підтверджували та не заперечували.

Демі Мур знову закохана?

Журналісти Daily Mail наголошують, що 62-річна акторка багато разів привертала до себе увагу молодих чоловіків.

Цього разу чарам зірки піддався Ендрю Гарфілд, який молодший за неї на 21 рік. До слова, останній відомий широкому загалу за роллю Пітера Паркера у картинах "Людина-павук".

Фото: flickr.com

Уперше іскру між акторами помітили на церемонії нагородження премії "Золотий глобус", де Демі Мур, як відомо, здобула свою першу нагороду за фільм "Субстанція".

За лаштунками заходу журналісти підловили момент, коли зірки зосталися віч-на-віч.

Фото: скриншот

На кадрах видно, що в цей час вони перебували наодинці. Ба більше, Демі та Ендрю мило усміхалася один одному, фліртувала та ніжно трималася за руки. Шанувальники вважають, що між артистами не просто дружба, а романтичні стосунки. Поширити

За словами анонімних джерел, Мур та Гарфілд і раніше проводили час разом. До прикладу, вони зустрічалися у будинку володарки "Золотого глобуса" у штаті Айдахо, США.

Слухайте щемливу промову Демі Мур під час отримання “Золотого глобуса”

Голлівудська зірка звернула увагу на те, що вона присвятила кінематографу понад 40 років власного життя, однак лише зараз отримала визнання, про яке мріяла протягом довгих років.

Демі Мур відверто зізналася, що доволі довго була сповнена сумнівів і невпевненості у собі.

Як виявилося, продюсери запевняли її, що вона нібито виключно попкорн-акторка, яка не зможе зіграти дійсно серйозну роль.