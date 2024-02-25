ЦРУ таємно допомагає Україні протистояти агресії РФ — NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

ЦРУ таємно допомагає Україні протистояти агресії РФ — NYT

ЦРУ
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Джерело:  The New York Times

Вже більше 10 років ЦРУ США допомагає Україні протистояти агресії Росії, що наразі має вирішальне значення в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Що відомо про співпрацю України з ЦРУ

За інформацією журналістів видання, через кілька місяців після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну за допомогою ЦРУ було побудовано секретний підземний бункер замість зруйнованого командного центру.

Зазначається, що цей бункер є центральним стратегічним об’єктом та центром управління українських військових.

Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами. На одному з екранів червона лінія вказувала на маршрут вибухонебезпечного безпілотника, який проходив через російську протиповітряну оборону від точки в центральній Україні до цілі в російському місті Ростов, - йдеться у матеріалі видання.

За інформацією авторів публікації, цей командний центр був облаштований та утримується на кошти ЦРУ.

Як ЦРУ допомагає Україні у війні проти РФ

ЦРУ та інші американські розвідувальні служби надають розвіддані для цілеспрямованих ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі, - підкреслюється у матеріалі.

Журналісти додають, що партнерство не було створено через війну і Україна не єдиний бенефіціар.

Воно пустило коріння десять років тому, об’єднуючись уривчасто під час трьох дуже різних президентів США, підштовхуваних ключовими особами, які часто йшли на сміливий ризик. Це перетворило Україну, чиї розвідувальні служби довгий час вважалися повністю скомпрометованими Росією, на одного з найважливіших розвідувальних партнерів Вашингтона проти Кремля сьогодні, - зазначається у матеріалі.

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