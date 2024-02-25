Вже більше 10 років ЦРУ США допомагає Україні протистояти агресії Росії, що наразі має вирішальне значення в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про співпрацю України з ЦРУ
За інформацією журналістів видання, через кілька місяців після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну за допомогою ЦРУ було побудовано секретний підземний бункер замість зруйнованого командного центру.
Зазначається, що цей бункер є центральним стратегічним об’єктом та центром управління українських військових.
За інформацією авторів публікації, цей командний центр був облаштований та утримується на кошти ЦРУ.
Як ЦРУ допомагає Україні у війні проти РФ
Журналісти додають, що партнерство не було створено через війну і Україна не єдиний бенефіціар.
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