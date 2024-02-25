Вже більше 10 років ЦРУ США допомагає Україні протистояти агресії Росії, що наразі має вирішальне значення в умовах розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Що відомо про співпрацю України з ЦРУ

За інформацією журналістів видання, через кілька місяців після масштабного вторгнення злочинної армії РФ в Україну за допомогою ЦРУ було побудовано секретний підземний бункер замість зруйнованого командного центру.

Зазначається, що цей бункер є центральним стратегічним об’єктом та центром управління українських військових.

Групи українських військових відстежують російські супутники-шпигуни та підслуховують розмови між російськими командирами. На одному з екранів червона лінія вказувала на маршрут вибухонебезпечного безпілотника, який проходив через російську протиповітряну оборону від точки в центральній Україні до цілі в російському місті Ростов, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За інформацією авторів публікації, цей командний центр був облаштований та утримується на кошти ЦРУ.

Як ЦРУ допомагає Україні у війні проти РФ

ЦРУ та інші американські розвідувальні служби надають розвіддані для цілеспрямованих ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Журналісти додають, що партнерство не було створено через війну і Україна не єдиний бенефіціар.