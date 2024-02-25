Уже более 10 лет ЦРУ США помогает Украине противостоять агрессии России, что имеет решающее значение в условиях развязанной Кремлем преступной войны.
Что известно о сотрудничестве Украины с ЦРУ
По информации журналистов, через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину с помощью ЦРУ был построен секретный подземный бункер вместо разрушенного командного центра.
Этот бункер является центральным стратегическим объектом и центром управления украинских военных.
По информации авторов публикации этот командный центр был обустроен и удерживается на средства ЦРУ.
Как ЦРУ помогает Украине в войне против РФ
Журналисты добавляют, что партнерство не было создано из-за войны и Украина не единственный бенефициар.
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