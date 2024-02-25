ЦРУ тайно помогает Украине противостоять агрессии РФ — NYT
Категория
Украина
Дата публикации

ЦРУ тайно помогает Украине противостоять агрессии РФ — NYT

ЦРУ
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Источник:  The New York Times

Уже более 10 лет ЦРУ США помогает Украине противостоять агрессии России, что имеет решающее значение в условиях развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о сотрудничестве Украины с ЦРУ

По информации журналистов, через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину с помощью ЦРУ был построен секретный подземный бункер вместо разрушенного командного центра.

Этот бункер является центральным стратегическим объектом и центром управления украинских военных.

Группы украинских военных отслеживают российские спутники-шпионы и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном из экранов красная линия указывала на маршрут взрывоопасного беспилотника, проходившего через российскую противовоздушную оборону от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростов, говорится в материале издания.

По информации авторов публикации этот командный центр был обустроен и удерживается на средства ЦРУ.

Как ЦРУ помогает Украине в войне против РФ

ЦРУ и другие американские разведывательные службы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск и помогают поддерживать шпионские сети, подчеркивается в материале.

Журналисты добавляют, что партнерство не было создано из-за войны и Украина не единственный бенефициар.

Они пустили корни десять лет назад, объединяясь отрывочно во время трех очень разных президентов США, подталкиваемых ключевыми лицами, которые часто шли на смелый риск. Это превратило Украину, чьи разведывательные службы долгое время считались полностью скомпрометированными Россией, одним из важнейших разведывательных партнеров Вашингтона против Кремля сегодня, - отмечается в материале.

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