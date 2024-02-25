Уже более 10 лет ЦРУ США помогает Украине противостоять агрессии России, что имеет решающее значение в условиях развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о сотрудничестве Украины с ЦРУ

По информации журналистов, через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину с помощью ЦРУ был построен секретный подземный бункер вместо разрушенного командного центра.

Этот бункер является центральным стратегическим объектом и центром управления украинских военных.

Группы украинских военных отслеживают российские спутники-шпионы и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном из экранов красная линия указывала на маршрут взрывоопасного беспилотника, проходившего через российскую противовоздушную оборону от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростов, говорится в материале издания. Поделиться

По информации авторов публикации этот командный центр был обустроен и удерживается на средства ЦРУ.

Как ЦРУ помогает Украине в войне против РФ

ЦРУ и другие американские разведывательные службы предоставляют разведданные для целенаправленных ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск и помогают поддерживать шпионские сети, подчеркивается в материале. Поделиться

Журналисты добавляют, что партнерство не было создано из-за войны и Украина не единственный бенефициар.