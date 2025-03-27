ЧС-2025 з лижної акробатики. Збірна України вперше здобула "срібло" змішаних командних змагань

Збірна України з лижної акробатики здобула дебютну срібну медаль на ЧС-2025 у швейцарському Енгадіні. Сталося це у великому фіналі змішаних командних змагань.

Збірна Україна вперше здобула "срібло" змішаних командних змагань з лижної акробатики

Першими стартами з лижної акробатики стали командні змішані змагання. Вони розпочиналися одразу з фіналу, участь у якому взяли сім збірних команд, серед яких — Україна.

"Синьо-жовтих" представляли три лижні акробати: одна жінка й два чоловіки — Ангеліна Брикіна, а також чинні бронзові призери ЧС у дисципліні Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

У фіналі команди змагалися за потрапляння у топ-4 перегонів, яке виводило до великого фіналу змагань за медалі ЧС.

Першої у складі України виступала Ангеліна Брикіна. Вона зазнала падіння при приземленні й отримала від суддів 60.16 бала — другий найгірший результат у спробі. Після чого другий стрибок виконував Олександр Окіпнюк, який отримав від суддів 110.86 бала, й завдяки чому Україна піднялася на п'яту сходинку. Поширити

Останнім починав Дмитро Котовський, який отримав 115.05 бала за свій стрибок. Загалом Україна отримала 286.07 бала за три спроби, завдяки чому фінішували на четвертому, прохідному місці у великий фінал, обійшовши Канаду на 11.18 бала.

У великому фіналі лижні акробати мали ще кожен по одній спробі стрибка. Брикіна стартувала з результатом в 57.96 бала, після чого Окіпнюк отримав 121.27 бала, вивівши Україну на третє місце.

Останньою спробою України Котовський вирішив взяти найвищу складність у великому фіналі, виконавши трюк "Ураган". За нього Дмитро отримав 133.12 бала. Загалом у великому фіналі Україна отримала 312.35 й здобула дебютне "срібло" змагань.